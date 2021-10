Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre rendent difficile le service des déjeuners scolaires

Des perturbations débilitantes de la chaîne d’approvisionnement ont bouleversé le début de l’année scolaire dans les districts du pays, car les pénuries alimentaires obligent les responsables à trouver des moyens créatifs de nourrir correctement les enfants.

En Alabama, cela a conduit le personnel des écoles de Gulf Shores City à acheter de la nourriture auprès de différents vendeurs, à faire des achats dans les épiceries et même à préparer des repas eux-mêmes.

Dans le Wisconsin, le district scolaire public de Manitowoc a déclaré que les protéines comme le poulet étaient rares, tandis qu’un camion de galettes de hamburger ne s’était jamais présenté et qu’un fournisseur de boulangerie a déclaré qu’il n’y avait plus de petits pains à hot-dog.

Et dans l’Indiana, un district scolaire à l’extérieur de Fort Wayne dit qu’il a non seulement du mal à se procurer certains aliments, mais aussi des plateaux jetables, de l’argenterie et des condiments.

Les problèmes s’étendent de la ferme à la table de la cafétéria, aggravés par la pandémie et des forces économiques plus importantes : une pénurie de main-d’œuvre a affecté les industries de distribution et de production alimentaires. Il n’y a pas assez de travailleurs sur les lignes de production, dans les entrepôts et au volant des véhicules de livraison. Et dans les écoles, les postes vacants à la cafétéria ont obligé le personnel à servir les déjeuners et certains ont complètement cessé de fournir des repas chauds.

« Il y a des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Des problèmes avec les distributeurs de nourriture. L’incapacité de garder les gens au travail. Pénurie de chauffeurs. Chaque semaine, c’est comme, quelle est la prochaine? » a déclaré Liz Campbell, directrice principale des affaires législatives et gouvernementales à l’Académie de nutrition et de diététique, une association professionnelle dont les membres comprennent des diététistes agréés dans les écoles.

Le problème s’est aggravé au cours du mois dernier, ce qui a incité le secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack à annoncer mercredi des initiatives pour aider les écoles à répondre aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment un financement de 1,5 milliard de dollars et une dérogation qui empêche les écoles d’être pénalisées si elles ne peuvent pas répondre à certaines exigences réglementaires fédérales, telles que servir des types d’aliments spécifiques, en raison des pénuries.

Les programmes de repas scolaires sont devenus encore plus cruciaux pendant la pandémie après que le département américain de l’Agriculture a déclaré au printemps dernier qu’il prolongerait le déjeuner gratuit universel tout au long de cette année scolaire – un moyen d’atteindre des millions d’enfants accablés par la faim et l’insécurité alimentaire.

De tels programmes ont traditionnellement servi les enfants à faible revenu. Avant la pandémie, près de 100 000 écoles servaient quotidiennement des déjeuners à 29,6 millions d’élèves, selon l’USDA. Mais les fermetures d’écoles pendant la pandémie ont signifié que de nombreux élèves n’avaient peut-être pas eu l’accès normal aux repas.

Cette année scolaire devait être différente.

« Beaucoup pensaient que cela allait être une année de transition avant que les choses puissent enfin revenir à la normale l’année scolaire prochaine », a déclaré Campbell. « Mais entre cela et la variante delta et tant d’autres choses, c’est presque pire que l’année précédente parce qu’on s’attendait tellement à ce que les choses commencent à s’améliorer. »

Une enquête de rentrée scolaire menée par la School Nutrition Association, qui représente plus de 55 000 professionnels de la nutrition scolaire, a révélé que 97% des directeurs de programme qui ont répondu étaient préoccupés par la persistance des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie, 65% citant des préoccupations « graves » . La deuxième préoccupation principale était la pénurie de personnel, selon l’enquête.

« Nous avons principalement entendu dire que ces perturbations de la chaîne d’approvisionnement obligent les écoles à se démener pour trouver des éléments de menu de substitution lorsque leurs commandes ne sont pas livrées – elles doivent passer des commandes supplémentaires à un coût plus élevé, trouver de nouveaux fournisseurs locaux, voire travailler avec des restaurants locaux , ou acheter des articles chez Costco ou dans des dépôts de restaurants locaux », a déclaré Diane Pratt-Heavner, porte-parole de l’association, dans un e-mail. « Les menus scolaires sont plus rationalisés que l’année typique, et nous pouvons nous attendre à des substitutions jusqu’à ce que ces problèmes de chaîne d’approvisionnement soient résolus. »

Quel que soit le temps que cela peut prendre, c’est à chacun de deviner.

Laticia Baudhuin, superviseur de la nutrition scolaire au DC Everest Area School District près de Wausau, Wisconsin, a déclaré qu’elle avait du mal à obtenir certains articles de spécialité, notamment du lait sans lactose et du lait de soja. La semaine dernière, elle a commandé un four à convection double pour une cafétéria scolaire ; on lui a dit qu’il ne serait pas livré avant mars.

Pendant ce temps, elle et d’autres membres du personnel qui sont normalement occupés à des tâches administratives travaillent dans des cafétérias pour préparer des repas.

« Je ne sais pas où sont tous les gens », a déclaré Baudhuin. « Nous avons eu des problèmes de travail dans le passé. Être une dame du déjeuner est vraiment, vraiment un travail difficile, et malheureusement, cela n’attire pas beaucoup de monde. »

Son optimisme quant au fait que l’année scolaire se déroulerait sur de meilleures bases que la précédente s’est estompé.

« Nous ne pouvons pas exécuter un programme de qualité », a-t-elle ajouté.

Crystal FitzSimons, directrice des programmes scolaires et extrascolaires au Food Research & Action Center, une organisation à but non lucratif axée sur l’élimination de la faim liée à la pauvreté, a déclaré qu’un avantage cette année était que le gouvernement fédéral offrait des programmes de repas gratuits à tous les étudiants — mettre un terme aux cas d’élèves humiliés par la dette des repas scolaires.

Mais maintenant, les préoccupations des responsables de l’école concernant leur capacité à fournir des repas chauds et sains à tous les élèves présentent un autre défi pour les éducateurs déjà débordés.

« Une partie de l’histoire de la pandémie est que nous essayons constamment de rattraper notre retard », a déclaré FitzSimons. « Les choses ne sont tout simplement pas revenues à la normale. »

