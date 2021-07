Les préventes de billets pour Black Widow dépassent Doctor Strange et Spider-Man: Homecoming

Aujourd’hui apporte de bonnes nouvelles pour les salles de cinéma et de bonnes nouvelles pour ceux qui veulent continuer à voir des films Marvel sur grand écran à l’avenir. Veuve noire, qui devrait enfin sortir ce week-end après avoir été retardé de plus d’un an, se porte actuellement plutôt bien en ce qui concerne les préventes. À tel point qu’il dépasse actuellement quelques autres grands films de Marvel Cinematic Universe sur Fandango, l’une des plateformes de billetterie les plus populaires.

Par fandango, Veuve noire est actuellement le plus gros film sur sa plate-forme pour 2021 à ce jour. Il dépasse les deux Fast & Furious 9 et Un endroit calme, partie II. Il convient de noter que ces deux entrées de franchise ont particulièrement bien fonctionné dans les salles de cinéma. Un endroit calme, partie II a été le premier film à franchir 100 millions de dollars au box-office national depuis le début de la pandémie et F9 a récemment franchi la barre des 500 millions de dollars dans le monde, dépassant Godzilla contre Kong. Erik Davis de Fandango, s’adressant à Twitter, avait ceci à dire.

« Juste à l’arrivée : les ventes anticipées de billets #BlackWidow sont les plus importantes de l’année jusqu’à présent pour Fandango, dépassant à la fois #F9 et #AQuietPlace2. En fait, Black Widow dépasse également les préventes de Fandango pour les titres Marvel pré-pandémiques Spider-Man : Retrouvailles et Docteur Strange. Ça va être grand ! »

Le fait que l’entrée solo tant attendue de Scarlett Johansson dans le MCU se porte aussi bien en pré-vente est encourageant. Docteur étrange a fait ses débuts en novembre 2016, servant d’introduction de Benedict Cumberbatch à la franchise. Il a remporté un impressionnant week-end d’ouverture de 85 millions de dollars. Spider-Man : Retrouvailles, pendant ce temps, qui était les débuts en solo de Tom Holland dans le MCU, s’est ouvert à 117 millions de dollars à l’été 2017. Certes, il y a un énorme écart entre 85 et 117 millions de dollars, mais cela met Veuve noire en bonne compagnie et le prépare au succès dès le départ. Pour ce que ça vaut, les projections au box-office l’ont fait atteindre 90 millions de dollars. Cela semble être tout à fait conforme à ce que suggèrent les pré-ventes.

Il y a cependant quelques différences clés ici. D’une part, et peut-être le plus important, Black Widow sera également disponible sur Disney + via Premier Access. Cela permet aux abonnés de payer 30 € supplémentaires pour diffuser le film dans le confort de leur foyer le jour même de sa sortie en salles. Reste à voir si cela va manger au box-office. Bien que ces chiffres de prévente suggèrent que les cinéphiles sont impatients de revenir dans cet univers. Le dernier film MCU à être sorti en salles était Spider-Man : loin de chez soi à l’été 2019, peu après Avengers : Fin de partie battu des records dans le monde entier.

Veuve noire a été réalisé par Cate Shortland (Traditions). Mis à part Scarlett Johansson reprenant son rôle de Natasha Romanoff, le casting comprend David Harbour (Choses étranges), Florence Pugh (Milieu), OT Fagbenle (Le conte de la servante), Ray Winstone (Bête sexy), Olivier Richters (Ravers) et Rachel Weisz (Le favori). Black Widow arrive le 9 juillet. Vous pouvez consulter le message original du Twitter fandango Compte.

