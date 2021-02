Les préparatifs pour l’apesanteur excitent et effraient l’équipage de Valoria 2 – Rapport du commandant: sol 2

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation ( HAUTE MER ), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle commande la mission de deux semaines Valoria 2 et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights .

Rapport du commandant de la mission Valoria 2 Mars à HI-SEAS

Sol 2 (5 février 2021)

Mon «foyer» a de nouveau changé. Je suis toujours dans la station de recherche martienne simulée HI-SEAS, mais mon précédent Équipage Valoria 1 est parti et ils ont été remplacés par l’équipage Valoria 2. Un membre d’équipage de Valoria 1 m’a fait remarquer à juste titre que le fait d’être commandant mission après mission dans le même habitat, c’est comme avoir de nouveaux colocataires chez vous toutes les quelques semaines. Non seulement dois-je former chaque nouveau membre d’équipage sur comment survivre sur Mars , J’ai besoin de m’habituer aux bonnes et mauvaises habitudes de chacun.

Heureusement pour moi, il a été assez facile d’enseigner à mes nouvelles familles martiennes les façons de vivre sur la «planète rouge». Les nouveaux membres d’équipage mettent en moyenne environ cinq jours pour se familiariser pleinement avec nos systèmes de survie, nos projets de recherche, nos calendriers de mission et d’autres aspects vitaux de notre vie quotidienne sur Mars. Ce qui est encore mieux, c’est que les liens d’équipage commencent généralement à partir du sol (jour martien) 1. Comme l’a écrit Lain Velasco, responsable des communications scientifiques dans son premier rapport de mission, nous avons passé 90% du sol 1 à rire. Je suis heureux d’annoncer que nous avons poursuivi cette tendance tout au long du sol 2 et que nous continuerons, espérons-le, à le faire pour le reste de la mission.

En rapport: L’équipage du Valoria 1 se bat pour survivre à la nuit – Rapport du commandant: sol 8

Les membres d’équipage de la mission Valoria 2 apprennent à faire des repose-mains et des têtières pour familiariser leur système vestibulaire au sentiment d’être à l’envers dans des environnements en apesanteur. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

J’ai eu un bon pressentiment sur cet équipage dès leur arrivée sur Mars. Les blagues et les rires intenses se propagent rapidement comme une traînée de poudre. Nous avons déjà un certain nombre de blagues internes et nous ne sommes ensemble sur Mars que depuis un peu plus de 24 heures. La plupart des équipages finissent par choisir un thème pour leur mission inspiré de la culture pop, comme « Die Hard » pour Valoria 1 et « The Mandalorian « pour SENSORIA M3. On dirait que Valoria 2 a également trouvé son thème – Harry Potter. L’habitat a maintenant un ministère de la magie et une salle sur demande. Le jury est toujours à savoir laquelle est la salle de bain.

Notre principale source de rires et de stress en même temps est le programme de formation à l’équilibrage manuel de l’officier Lain Velasco pour l’équipage. Lain est un acrobate professionnel depuis 16 ans et étudie actuellement les sciences de la Terre et des planètes à l’Université de Londres. Pour cette mission, elle enseignera les techniques d’équilibrage de la main de l’équipage pour augmenter notre conscience corporelle et familiariser notre système vestibulaire au sentiment d’être à l’envers dans des environnements en apesanteur.

L’équipage du Valoria 2 lors de ses tests de proprioception, qui consistaient à se tenir debout sur une jambe et à effectuer différents mouvements les yeux fermés. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Pour commencer, nous avons fait un exercice amusant de tester notre proprioception individuelle – notre conscience de la position et du mouvement de notre corps. Cela impliquait d’essayer de trouver différentes parties de notre corps et de s’équilibrer sur une jambe, les deux yeux fermés. Tout le monde semblait très nerveux à l’idée d’échouer à ce test, surtout devant tout l’équipage. C’est pourquoi l’un des moments les plus drôles aujourd’hui a été celui où un membre d’équipage s’est exclamé: « Nous avons tous trouvé nos pouces. La plus grande réussite de la mission jusqu’à présent! »

Nous avons progressé vers des tâches beaucoup plus difficiles une fois que Lain a déterminé que nous devrions tous être capables de faire un équilibre avant la fin de la mission. Ils impliquaient des positions que nous appelons «chats faisant de la pizza» et «bananes». Cela a entraîné plus de rires, alternant étroitement avec des rires nerveux et de la sueur alors que nous essayions des tâches de plus en plus difficiles. Tout le monde s’est efforcé d’améliorer sa flexibilité et a réussi à réaliser un poirier assisté. Nous sommes désormais à la fois terrifiés et enthousiasmés par ce qui nous attend demain dans le cadre de cette formation.

L’agent de biologie végétale Paul Tomko s’occupe de la laitue cultivée dans le système hydroponique LettuceGrow à HI-SEAS. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Un autre projet qui implique la plupart de l’équipage est le test de l’équipement Amazon Halo par l’ingénieur d’équipage Chris Jackson. Chris s’intéresse aux réactions de l’équipage de Valoria 2 les uns envers les autres à l’aide de ce portable commercial de suivi de la santé. Grâce à son étude, nous sommes maintenant tous curieux de voir si nous sommes pleinement conscients de la façon dont nous interagissons avec les autres, puisque l’application Amazon Halo et le dispositif de poignet sont destinés à détecter notre ton de voix, entre autres fonctionnalités. Sur Terre, Chris est un ingénieur système et analyste structurel travaillant sur la nouvelle génération de la NASA Capsule d’équipage Orion . Il a rejoint cette mission pour acquérir une perspective unique de ce que c’est que pour un équipage de vivre sur Mars dans un avenir pas trop lointain.

En rapport: Les astronautes seront confrontés à de nombreux dangers lors d’un voyage vers Mars

Toute l’équipe attend également avec impatience les résultats des projets de l’agent de biologie végétale Paul Tomko. Paul a une formation en génie aérospatial, en santé et en nutrition. Il travaillera à optimiser la croissance des variétés de laitue avec notre système hydroponique LettuceGrow, en plus d’expérimenter diverses techniques de haricots et de germination des graines pour fournir un regain d’énergie et de nutrition aux aliments de base lyophilisés normaux de l’équipage.

L’équipage de Valoria 2 s’installe dans sa nouvelle vie et chez lui sur Mars simulé. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Notre officier des opérations d’équipage et Utilisation des ressources in situ (ISRU) Le spécialiste de mission est Rilee Kaliher. Elle est une étudiante diplômée qui poursuit une maîtrise en génie des systèmes aérospatiaux à l’Université de l’Alabama à Hunstville, et elle travaille en même temps comme ingénieure en mécanique. Son rôle au cours de notre mission sera de caractériser différents types de roches volcaniques trouvées autour de l’habitat HI-SEAS avec des implications pour l’ISRU lors de futures missions lunaires et martiennes. Notre sixième membre d’équipage a malheureusement dû se retirer de la mission pour des raisons personnelles.

Enfin, je suis le commandant de cet équipage Valoria 2. Je m’appelle Dr. Michaela Musilova et je suis la directrice de HI-SEAS. Il s’agit de la deuxième mission sur cinq que je dirigerai début 2021. J’ai participé à de nombreuses missions au cours de l’année écoulée, la pandémie ayant affecté nos capacités à former les équipages avant une mission. Au lieu de cela, je forme personnellement l’équipage pendant la mission. Ma spécialisation est en astrobiologie, donc quand je ne m’occupe pas de mon équipage, j’essaie de trouver le temps d’étudier le formes de vie extrêmes qui vivent dans des grottes de lave près de HI-SEAS, en collaboration avec Goddard Space Flight Center de la NASA et Honeybee Robotics.

Le commandant Musilova signe une nuit pleine de magie, de rires et de préparatifs pour l’entraînement plus approfondi de l’équipage de Valoria 2.

Suivez Michaela Musilova sur Twitter @astro_Michaela. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.