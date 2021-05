Les premiers moustiques génétiquement modifiés libérés aux États-Unis

La société de biotechnologie Oxitec a publié ses moustiques génétiquement modifiés dans les Keys de Floride, dans le but de supprimer les populations de moustiques sauvages et porteurs de maladies dans la région. C’est la première fois que des moustiques génétiquement modifiés sont relâchés aux États-Unis

Oxitec a précédemment publié sa version modifiée Aedes aegypti les moustiques au Brésil, aux îles Caïmans, au Panama et en Malaisie, et la société a signalé que A. aegypti les populations ont chuté d’au moins 90% dans ces localités, 45Secondes.fr précédemment rapporté . A. aegypti peut être porteur de maladies telles que Zika , la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune, et la libération de moustiques modifiés offre un moyen de contrôler la population sans utiliser de pesticides.

Les moustiques modifiés d’Oxitec, tous mâles, ont été conçu porter un mortel gène ; lorsque les ravageurs modifiés s’accouplent avec des moustiques femelles sauvages, le gène létal est transmis à leur progéniture. Bien que le gène n’affecte pas la survie des mâles, il empêche la progéniture femelle de construire une protéine essentielle et les fait donc mourir avant d’atteindre la maturité.

Seuls les moustiques femelles piquent les gens (les moustiques mâles boivent exclusivement du nectar), de sorte que les moustiques modifiés et leur progéniture mâle survivant ne peuvent pas transmettre de maladies aux humains.

A. aegypti les moustiques représentent environ 4% des moustiques dans les Keys de Floride, mais sont à l’origine de la grande majorité des maladies transmises par les moustiques transmises aux humains dans la région, Nature rapportée . Le conseil d’administration du Florida Keys Mosquito Control District (FKMCD) budgétise généralement 1 million de dollars par an pour lutter contre le ravageur, en recourant à des mesures coûteuses telles que la pulvérisation d’insecticides aériens, selon Gizmodo .

Libérer des centaines de millions de moustiques génétiquement modifiés peut être une option moins coûteuse et plus efficace, a conclu le conseil d’administration, d’autant plus que les populations de moustiques deviennent résistantes aux pesticides au fil du temps.

Le FKMCD a approché Oxitec pour la première fois en 2010, et après une décennie d’évaluations réglementaires et de répression locale, le conseil d’administration et l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) ont finalement approuvé le plan de libération des moustiques génétiquement modifiés dans les Keys, selon Nature. À la fin du mois d’avril, la société a placé des boîtes d’œufs de moustiques à six endroits à Cudjoe Key, Ramrod Key et Vaca Key, selon Nature. Au cours des 12 prochaines semaines, environ 12 000 moustiques mâles nouvellement éclos devraient émerger des boîtes.

Cette publication servira d’essai initial pour qu’Oxitec puisse collecter des données avant de lancer un deuxième essai avec près de 20 millions de moustiques plus tard cette année, a rapporté Nature. La société capturera les moustiques tout au long de l’essai pour observer à quelle distance les insectes se déplacent de leurs boîtes, combien de temps ils vivent et si les moustiques femelles captent réellement le gène mortel et meurent. Pour faciliter le suivi des moustiques modifiés, Oxitec a introduit un gène qui fait briller les moustiques sous une couleur de lumière spécifique.

Le procès fait face à une forte opposition de la part d’un petit sous-ensemble de résidents des Florida Keys, ainsi que du Center for Food Safety et de la Florida Keys Environmental Coalition, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Craignant que les boîtes à œufs puissent être vandalisées, Oxitec les a placées sur une propriété privée et n’a pas révélé leur emplacement exact au public, a rapporté Nature.

« Quand quelque chose de nouveau et de révolutionnaire arrive, la réaction immédiate de beaucoup de gens est de dire » attendez « », Anthony James, un biologiste moléculaire qui se concentre sur les moustiques bio-ingénierie à l’Université de Californie, Irvine qui n’est pas impliqué dans l’Oxitec projet, a déclaré Nature. « Donc le fait que [Oxitec] a pu obtenir le procès sur le terrain aux États-Unis, c’est un gros problème. «

Des questions subsistent quant à savoir si les moustiques génétiquement modifiés auront des effets involontaires sur les moustiques locaux, les animaux ou l’écosystème en général, a rapporté 45Secondes.fr.

Par exemple, après qu’Oxitec a relâché des moustiques génétiquement modifiés à Jacobina, au Brésil, des gènes d’insectes surgi dans les populations locales de moustiques , laissant entendre que le gène létal n’a pas réussi à tuer certaines progénitures femelles avant qu’elles ne puissent s’accoupler. Leur progéniture hybride ne portait pas le gène létal, mais portait plutôt des gènes des populations de moustiques d’origine cubaine et mexicaine utilisées pour la première fois pour créer les moustiques génétiquement modifiés, selon une étude de 2019 publiée dans le journal. Rapports scientifiques . On ne sait pas si ou comment ces nouveaux gènes ont pu modifier la biologie des moustiques.

La biologiste moléculaire Natalie Kofler, fondatrice d’Editing Nature, une organisation qui préconise l’utilisation responsable de l’édition génique, a déclaré à Nature qu’elle espérait que l’essai Oxitec serait mené « d’une manière transparente et d’une manière qui puisse rendre certains membres de la communauté. se sentir mieux dans l’ensemble de la situation »et que les données permettront de mieux comprendre comment les ravageurs pourraient affecter les espèces et les écosystèmes locaux.

