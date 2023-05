Les premières réactions élémentaires célèbrent la nouvelle aventure émotionnelle de Pixar

Une fois de plus, Pixar Animation est prêt à étonner le monde avec une histoire portant un message sur la tolérance et l’acceptation avec Élémentairequi sortira en salles le 21 juin, mais a déjà séduit les spectateurs du Festival de Cannes.





Après la première de

Tournant

Rouge

en exclusivité sur Disney+ et le passage pas si réussi de

Année-lumière

dans les salles, le studio revient sur grand écran grâce à

Le

Bien

Dinosaure

réalisateur Peter Sohn. Léa Lewis (

Le

Moitié

de

Il

) et Mamoudou Athie (

jurassique

Monde:

Domination

) dirigent un casting de voix qui comprend d’autres grands noms comme Ronnie del Carmen, Shila Ommi, Mason Wertheimer, Wendi McLendon-Covey et Catherine O’Hara.

L’histoire d’Elemental suit Ember et Wade, une fille du feu et un garçon de l’eau qui vivent dans un monde où les éléments coexistent au même endroit, mais ils ne doivent pas se mélanger. En se rencontrant et en tombant amoureux, ils doivent apprendre à se connaître, à s’aimer, à accepter leurs différences et à unir leurs communautés en montrant que ce qu’ils partagent est bien plus grand que ce qui les sépare.





Elemental obtient des réactions positives et émotives de la part des participants à Cannes



​​​​

Comme beaucoup d’autres films cette année, le Festival de Cannes a accueilli la première du dernier film de Disney Pixar, et ils espèrent qu’une réaction rapide pourra exciter les gens pour les débuts en salles du film. Voici quelques-unes des premières réactions au film :

« ELEMENTAL n’est pas seulement l’un des meilleurs films Pixar de mémoire récente, mais l’un de leurs meilleurs dans l’ensemble. »

« Magie absolue et la bande son est incroyable. »

“L’histoire a déjà été faite (pensez à Zootopia mais avec Water & Fire) mais il y a des personnages charmants, des décors créatifs et la magnifique partition de Newman est spirituelle.”

« Pourtant, c’est magnifiquement animé et le score est magique. Beaucoup à aimer, mais pas parfait.

“Charmant, drôle & poignant !”

« J’ai apprécié Elemental de Pixar bien qu’il n’ait jamais vraiment atteint les sommets que j’espérais. »