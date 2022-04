Les premières réactions du train à grande vitesse décrivent le film d’action alors que John Woo rencontre Guy Ritchie

Les premières réactions à l’action extravagante du réalisateur David Leitch, Train à grande vitesse, ont décrit le film dirigé par Brad Pitt comme « drôle », « violent » et « comme si John Woo avait mis la main sur un scénario de Guy Ritchie ». Sony Pictures a partagé les 10 premières minutes environ de Train à grande vitesse à l’événement CinemaCon en cours, et il semble que cela ait donné au public un vrai avant-goût de la folie explosive à venir …

Les images de Train à grande vitesse On dirait que cela a bien mis les choses en place, introduisant un type de rôle différent pour le leader hollywoodien Brad Pitt et se terminant avec Pitt dans une bagarre passionnante avec Bad Bunny.

Basé sur le manga populaire « Maria Beetle » de Kotaro Isaka, Train à grande vitesse suit cinq assassins qui se retrouvent dans un train à grande vitesse japonais. Ils réalisent lentement que leurs missions individuelles sont toutes interconnectées. Bien sûr, cette prise de conscience survient au milieu d’une grêle de balles et d’autres décors d’action assortis, le tout dans un espace confiné. Du directeur de John Wick et Deadpool 2David Leitch, Train à grande vitesse ressemble de plus en plus à un thriller d’action amusant et délirant qui pourrait très bien être l’un des temps forts de l’année.

En plus de donner aux téléspectateurs un aperçu de Pitt et Bad Bunny, les images auraient également présenté les rôles d’Aaron Taylor-Johnson et de Brian Tyree Henry dans Train à grande vitesse. Le couple vient de sauver le personnage de Logan Lerman d’un enlèvement, lui décrivant le nombre considérable de personnes qu’ils ont dû tuer pour ce faire. On dirait que le dialogue s’est déroulé à un rythme merveilleux, le clip étant accueilli par des acclamations et des rires.

Bullet Train mettra en vedette Brad Pitt comme vous ne l’avez jamais vu auparavant





La sortie d’action a amassé le genre de casting qui ne se réunit que de temps en temps, avec Brad Pitt, dont le personnage s’appelle Ladybug, à la tête d’un ensemble qui comprend des gens comme Joey King (La cabine des baisers) comme Prince, Aaron Taylor-Johnson (L’homme du roi, principe) comme Mandarine, Brian Tyree Henry (Éternels) comme Lemon, et Zazie Beetz (Joker) en tant que Hornet, ainsi qu’Andrew Koji (Guerrier), Masi Oka (Héros), Michaël Shannon (Couteaux sortis), Logan Lerman (Chasseurs) et Sandra Bullock (La cité perdue) comme Maria Beetle. De plus, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara, Bad Bunny, Pasha D. Lychnikoff, Miraj Grbić complètent le reste de la distribution de soutien.

Train à grande vitesse Le réalisateur David Leitch a fait l’éloge de la performance centrale de Brad Pitt parmi la distribution stellaire de l’ensemble, décrivant l’acteur comme « comme vous ne l’avez jamais vu auparavant ». Il a déjà été révélé que Pitt effectuera lui-même 95% des cascades, les scènes de combat étant inspirées par le maître des arts martiaux et de la comédie d’action, Jackie Chan. « [There’s] un peu de comédie physique », a expliqué Leitch. « Les combats sont conçus pour mettre en valeur les personnages. Nous sommes ici pour nous amuser dans cet espace super confiné.

Train à grande vitesse est prévu pour être publié aux États-Unis le 29 juillet 2022 par Sony Pictures Releasing. L’ouverture de Train à grande vitesse n’est que l’un des films d’action offerts à CinemaCon, l’événement présentant également les premières affiches pour les deux John Wick: Chapitre 4 et Les Consommables 4.





