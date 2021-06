Les premières réactions de Loki arrivent, on dirait que Marvel et Disney + ont un autre succès retentissant

Les premières réactions à la prochaine incursion de Marvel dans la narration en série, la série Disney + Loki, sont dedans et jusqu’à présent, cela ressemble à un autre succès retentissant pour le studio de cinéma de bande dessinée imparable. Créé par Michael Waldron pour le service de streaming, Loki présente à nouveau Tom Hiddleston comme une version alternative du dieu titulaire de la méchanceté qui est chargé de fixer la chronologie.

Nous commençons par Brandon Katz, Observer, qui a félicité la série pour être le premier spectacle purement divertissant de Marvel après le coup dur WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, appelant Loki une « comédie d’action effrontée » par opposition aux entreprises de boîte mystère du premier ou aux thèmes plus contemporains du second.

WandaVision était censé être une sorte de boîte mystère, The Falcon and the Winter Soldier a fait des déclarations sur la race et l’héritage. je pense #Loki est conçu pour être la série Marvel la plus divertissante à ce jour, au moins sur la base des deux premiers épisodes. C’est une comédie d’action effrontée… pic.twitter.com/iHIyDhsgyY – Brandon Katz (@Great_Katzby) 6 juin 2021

Katz a poursuivi en décrivant Loki comme « une histoire de détective loufoque qui présente un voyage dans le temps tout en mettant l’accent sur le nouveau focus du MCU sur les éléments multiversaux. C’est presque un polar incliné avec un sourire qui mange de la merde. J’ai vraiment apprécié jusqu’à présent. «

Ces sentiments ont été poursuivis par Jack McBryan de The Direct, qui a trouvé que les premiers épisodes de la série Disney + étaient les meilleurs de Marvel à ce jour.

« Je ne sais pas vraiment par où commencer à louer #Loki, alors je dirai simplement que c’est l’OMI la plus forte ouverture pour un spectacle Disney + à ce jour, l’écriture et la réalisation sont à un autre niveau. Bravo à @iamkateherron, @michaelwaldron et @ twhiddleston pour avoir continué à pousser la barre dans le MCU. »

« #LOKI est exactement ce que je voulais qu’il soit : une télévision drôle, étrange et excitante », a déclaré Liz Shannon Miller de Collider, avec John Campea de The John Campea Show ajoutant que « L’émission @LokiOfficial est exceptionnelle. Marvel continue de changer les choses en place, cela ne ressemble à rien de ce qu’ils ont fait auparavant. Un focus sur le dieu du mal qui nous donne notre meilleur aperçu de son caractère, ses peurs, ses insécurités et son but glorieux. «

Eric Eisenberg de Cinemablend, quant à lui, ne pouvait pas en avoir assez de l’étrangeté et de la portée cinématographique de la série.

J’ai regardé les deux premiers épisodes de #Loki, et a souri d’une oreille à l’autre tout le temps. L’étrangeté hors des charts rencontre une merveilleuse portée cinématographique, et Tom Hiddleston est à son meilleur charismatique/énigmatique. Jusqu’à présent, c’est vraiment le spectacle que mérite le plus grand méchant du MCU. pic.twitter.com/3YZ8mMzevB – Eric Eisenberg (@eeisenberg) 6 juin 2021

L’élément de loin le plus tendance de la série est l’association de Loki de Tom Hiddleston avec Owen Wilson dans le rôle de Mobius M. Mobius, un agent de la Time Variance Authority (TVA) spécialisé dans les enquêtes sur les criminels particulièrement dangereux. Shannon McGrew, Nightmarish Conjurings a trouvé que la paire émergeait rapidement comme l’un des principaux faits saillants de la série.

« L’alchimie entre Hiddleston et Wilson est une alliance faite à Asgard permettant le développement d’une amitié unique mais peu fiable. »

« Tom Hiddleston et Owen Wilson sont glorieux ensemble », déclare Brandon Davis, ComicBook.com. « Hiddleston ramène tout son charme rusé à Loki. Wilson est étonnamment délicieux dans le MCU. Cette confiance douce et classique fait de son Mobius un plaisir à regarder. Ces deux-là ensemble sont tout simplement géniaux. » Christina Radis de Collider a quant à elle ajouté qu’ils « adorent la bromance sarcastique entre #TomHiddleston et #OwenWilson ».

J’ai vu les 2 premiers épisodes de #Loki & J’ADORE jusqu’à présent. C’est une émission de détective qui voyage dans le temps qui jette les bases du multivers MCU tout en étant également sur l’identité et la confrontation avec des vérités laides sur nous-mêmes. La bromance Tom Hiddleston/Owen Wilson est ma préférée pic.twitter.com/w9yLLHGEHJ – Erik Davis (@ErikDavis) 6 juin 2021

Certains ont même comparé le duo avec des partenariats de science-fiction classiques du passé, avec Rob Keyes de Screen Rant disant: « J’ajouterai que la façon dont Mobius d’Owen Wilson traite avec Loki est hilarante. Le spectacle est lourd de dialogue et de paysages intimes et ça marche si bien pour ça. C’est comme X-Files pour ces deux-là. »

… et les voir ensemble à l’écran est quelque chose que nous devrions espérer durer plusieurs saisons. Les règles et explications de voyage dans le temps de Marvel sont toujours très discutables et il y a une couche de mystère qui, j’espère, mènera à quelque chose de plus grand et plus détaillé puisque la TVA est si étrange. (2/2) pic.twitter.com/PHcDLdHzBk – Rob Keyes (@rob_keyes) 6 juin 2021

Alex Leadbeater de Screen Rant a cependant eu quelques problèmes avec de Loki épisodes d’ouverture, déclarant qu’il y avait trop « d’exposition en convos assis » et donc « moins d’élan narratif ». Même s’il s’empressa d’ajouter que la configuration l’avait intrigué.

Regardé les 2 premiers eps de #Loki et je suis intrigué, sinon pleinement engagé. Beaucoup d’exposition en convos assis, moins d’élan narratif. S’appuie fortement sur la tradition MCU et dispose d’un monde passionnant construit par-dessus. Tout premier acte d’un film de 6 heures – j’espère qu’il sera à la hauteur de la mise en place. pic.twitter.com/MlKo76LoA4 – Alex Leadbeater (@ADLeadbeater) 6 juin 2021

Mis à part les critiques mineures, les éloges ont continué à jouer avec l’aimable autorisation d’Eric Italiano, Bro Bible, qui a décrit la série Marvel comme « des dialogues pointus, des points d’intrigue émotionnels sournois, une grande variété de Hiddleston, un score impressionnant, une ambiance de thriller criminel défini. C’est un crash cours sur les règles du multivers. » La positivité (et les comparaisons classiques de science-fiction) s’est poursuivie avec Ethan Anderton de Slash Film en disant: « C’est comme si MEN IN BLACK rencontrait DOCTOR WHO, mais avec une esthétique MAD MEN des années 1960 au lieu d’un futur style d’entreprise. »

Il y avait encore plus de comparaisons pour enthousiasmer les fans de Perri Nemiroff, Collider.

Un grand vieux YAY pour les vibrations Beetlejuice de la TVA! Après deux épisodes, #Loki on dirait que c’est TRÈS mon truc. Fasciné par la TVA et les règles de la chronologie, je serai sans aucun doute obsédé. Et j’adore la façon dont l’histoire met Loki au défi d’évaluer/réévaluer ses actions. pic.twitter.com/raD9QC78O1 – Perri Nemiroff (@PNemiroff) 6 juin 2021

Courtney Howard de Variety est même allée jusqu’à comparer des éléments de Loki avec la comédie noire séminale de Terry Gilliam, Brésil, ce qui semble franchement parfait pour une aventure dans le temps avec l’espiègle Asgardian de Hiddleston.

Honnêtement, j’ai hâte de redémarrer la « télévision de rendez-vous » hebdomadaire liée au MCU avec #Loki. Il fait un travail formidable en équilibrant son aventure mystérieuse avec l’humour et l’action axée sur les personnages. Le design de production est un autre point fort, nous plongeant dans son univers. – Courtney Howard (@Lulamaybelle) 6 juin 2021

Les comparaisons classiques ont continué à venir avec l’aimable autorisation du rédacteur en chef de Rotten Tomatoes, Joel Meares, qui a déclaré: « J’ai vu les 2 premiers eps de #Loki et ils sont… brillants. Un conte de détective captivant – avec des fioritures de Fincher, de Mindhunter à Zodiac/Se7en (vraiment). Mais, beaucoup de malice et de rires aussi. Le design de la production est TUEUR. Amped pour l’épisode 3. Apportez-le. «

Et, bien sûr, il y a eu beaucoup d’éloges pour la performance centrale de Tom Hiddleston dans un rôle qu’il détient depuis ses débuts en 2011.

#Loki a haut la main mon premier épisode télévisé préféré pour Marvel Studios. Tom Hiddleston est tout simplement trop bon dans le rôle, ramassant instantanément Loki de 2012. Il est brillant. L’exposition précoce est livrée avec des détails impressionnants pour les fans de MCU. J’aime beaucoup le début. Beaucoup de potentiel ici ! pic.twitter.com/wY6HiYzGHC – BD (@BrandonDavisBD) 6 juin 2021

Molly Freeman de Screen Rant n’a pas non plus pu s’empêcher de louer Hiddleston et a vraiment apprécié que l’acteur et le personnage se voient confier leur propre projet.

Je suis chargé d’un but glorieux… de vous dire que j’ai vu les deux premiers épisodes de #Loki & ils sont un BLAST !! Tom Hiddleston est excellent, c’est tellement amusant de le voir vraiment se délecter de ce rôle. Owen Wilson est aussi super charmant. Marvel propose une véritable aventure de science-fiction et de voyage dans le temps. pic.twitter.com/NdKCSO6XbP – molly freeman (@mollyrockit) 6 juin 2021

Tout en voyageant dans le temps et en se lançant dans toutes sortes de bêtises dans cette offre Marvel plus légère, Loki trouve encore le temps d’explorer des thèmes plus profonds, comme le résume Erik Davis de Fandango; « C’est une émission de détective qui voyage dans le temps qui jette les bases du multivers MCU tout en traitant de l’identité et en affrontant des vérités laides sur nous-mêmes. »

Loki reprend avec le personnage bien-aimé après avoir volé le Tesseract lors des événements de Avengers : Fin de partie. Une version alternative de Loki est apportée à la mystérieuse Time Variance Authority (TVA), une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace et surveille la chronologie. Ils donnent à Loki un choix : faire face à l’effacement de l’existence en raison d’être une « variante temporelle », ou aider à fixer la chronologie et arrêter une menace plus importante. Loki se retrouve piégé dans son propre thriller policier, voyageant dans le temps et modifiant l’histoire humaine.

La série met également en vedette Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Ravonna Renslayer, une ancienne chasseuse de la TVA qui est sortie des rangs pour devenir une juge respectée, et Wunmi Mosaku dans le rôle de Hunter B-15, une chasseuse de haut rang de la TVA aux côtés de Hiddleston et Wilson. .

Loki est prévue pour le 9 juin 2021, avec la première saison composée de six épisodes. L’histoire fera partie de la phase quatre du MCU et une deuxième saison est déjà en cours de développement.

Sujets : Loki, Disney Plus, Streaming