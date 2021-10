Les premières réactions à « Eternals » sont majoritairement positives

Ce lundi 18 octobre, elle s’est tenue dans la ville de Los Angeles. Californie la première spéciale de « Eternals », le nouvel opus de Marvel Studios au sein de son univers cinématographique, avec la présence des membres de la production, du casting et de quelques invités spéciaux au sein de la presse et de l’industrie à Hollywood.

Le nouveau film de Chloe Zhao, lauréate de l’Oscar du meilleur réalisateur pour son travail dans « Nomadland », a été commandé pour réaliser ce film centré sur un groupe particulier d’extraterrestres immortels dont la mission a été de protéger la terre d’une race ennemie, se voyant contraints de rester à l’écart des autres conflits dans lesquels ses habitants ont été impliqués.

Les premières impressions du film ne se sont pas fait attendre et tout semble indiquer que Marvel Studios a une nouvelle fois réussi à captiver le public avec une production dont les points forts semblent se trouver dans sa section visuelle, qui semble être loin de ce que le MCU qu’il propose généralement, en plus d’avoir une histoire qui s’éloigne des conventions habituelles de la franchise.

Parmi les réactions présentées sur les réseaux sociaux, il est frappant de constater que tous les participants à la première n’ont pas réussi à voir les scènes post-crédit de « Eternals », il se pourrait donc que Marvel Studios cherche vraiment à créer de l’excitation et de l’intrigue parmi le public. jusqu’au jour de sa première, qui aura lieu le 5 novembre.

#Éternels est tout un film. Il est tourné avec une portée énorme, visuellement différente (et plus intime) que tout autre Marvel. Il a des rires, de grandes surprises et du cœur pour accompagner l’histoire gigantesque et bondée qu’il déballe. Chloé Zhao a un cachet visuel vraiment unique. pic.twitter.com/hSMtwRlabv – BD (@BrandonDavisBD)

C’est tourné à grande échelle, visuellement différent (et plus intime) que tout ce qui vient de Marvel. Il a du rire, de belles surprises et du coeur avec cette histoire gigantesque et peuplée qu’il se déroule.

#Éternels innove pour le MCU et pas de toutes les manières auxquelles vous vous attendez. Alternant entre beau et déconcertant, épique et intime, c’est un film d’idées énormes, où le sentiment compte souvent plus que tout ce qui se passe dans l’histoire. J’ai hâte de le revoir. pic.twitter.com/KE6oHlU8xI – Drew Taylor (@DrewTailored)

« Eternals » innove pour le MCU et pas de toutes les manières que vous espérez. Alternant entre le beau et le déroutant, l’épopée et l’intime, c’est un film d’idées immenses, où le sentiment compte souvent plus que tout ce qui se passe dans l’histoire. J’ai hâte de la revoir.

#Éternels est un film incroyablement magnifique qui cimente davantage #ChloeZhao en tant que cinéaste visuellement passionnant. MAIS il y a une froideur ou une distance ici avec un manque de chimie organique entre ces personnages en tant qu’équipe qui m’a laissé insensible à tout cela. A revoir demain… pic.twitter.com/GtT4wUcnr3 – John Rocha alias The Outlaw Nation (@TheRochaSays)

Eternals est un film incroyablement beau qui fait de Chloe Zhao une cinéaste visuellement fascinante. Mais il y a ici une froideur ou une distance avec le manque de chimie organique entre ces personnages en équipe qui m’a laissé indifférent. Je vais la revoir malñana.

Chloe Zhao a réuni un casting multi-stars avec « Eternals » qui comprend Gemma Chan comme Sersi, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nnjiani comme Kingo, Lia McHugh comme Sprite, Brian Tyree Henry comme Phastos, Lauren Ridloff comme Makkari, Barry Keoghan comme Druig , Don Lee comme Gilgamesh, Kit Harrington comme Dane Whitman humain, Angelina Jolie comme Thena et Salma Hayek comme Ajak.