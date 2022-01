Les premières photos d’un retour à la maison de Madea remettent Tyler Perry dans les robes à fleurs

Regardez qui est de retour. Après avoir pris sa retraite du rôle, Tyler Perry revient au rôle principal dans la suite à venir Un retour à la maison Madea. Il devrait faire ses débuts exclusivement sur Netflix en février, et avant la première, le streamer a laissé tomber quelques images pour nous donner un premier aperçu du retour de Madea. Tyler Perry a écrit et réalisé A Madea Homecoming. Will Areu et Mark Swinton ont produit avec la production exécutive de Perry.

Le synopsis du film se lit comme suit : « Madea est de retour – alléluie ! Tyler Perry revient avec le personnage préféré de tout le monde dans A Madea Homecoming de Tyler Perry, le dernier film du Fait un la franchise devrait faire ses débuts sur Netflix. Le scénariste-réalisateur-producteur Perry joue dans le film qui se concentre sur l’obtention du diplôme universitaire de l’arrière-petit-fils de Madea, bien que le moment de célébration s’arrête alors que des secrets cachés et un drame familial menacent de détruire l’heureux retour à la maison. Le film présente toutes les stars du Fait un franchise, dont Tamela Mann (Cora), David Mann (M. Brown), Cassi Davis Patton (Tante Bam) ainsi qu’une apparition de l’emblématique acteur irlandais Brendan O’Carroll, qui correspond aux prouesses comiques de Madea dans le rôle d’Agnes Brown.

Il s’agit de la 12e édition du Fait un série de films, qui a commencé par Journal d’une femme noire folle en 2005. Créé et interprété par Perry, Madea est basé sur la mère et la tante du cinéaste et, à certains égards, sert à leur rendre hommage. Initialement, Perry avait prévu de dire adieu au personnage après avoir joué le rôle en 2019 Un enterrement de la famille Madea, bien que nous sachions maintenant qu’il a manifestement changé d’avis.

« Je ne veux pas avoir son âge en la jouant, il était donc temps de la fermer et de passer à autre chose », a déclaré Perry en 2019, pensant qu’il en avait fini avec le rôle avec Un enterrement de la famille Madea. « J’ai d’autres choses que je veux faire, et dans les 50 prochaines années, je vais faire quelque chose de différent. »

Cependant, Perry s’est également assuré de garder la porte ouverte pour un retour potentiel, même s’il ne se rendait pas compte que ce serait dans quelques années seulement. Étant donné le titre du dernier film, il aurait été logique que Madea ait été tuée, mais Perry voulait garder le personnage en vie car les fans aiment toujours Madea.

« Ce sera toujours ouvert parce que ce que vous ne voulez pas faire, c’est assassiner un membre de la famille. Et beaucoup de gens ont l’impression qu’elle fait partie de la famille », a-t-il déclaré.

Parallèlement à la sortie de A Madea Family Funeral, Perry a également emmené le personnage sur la route pour « Madea’s Farewell Tour », qui mettait en vedette Perry devant des foules à guichets fermés. Pour l’instant, Perry n’a pas indiqué s’il considère Un retour à la maison Madea pour servir de point d’arrêt possible pour la franchise, ou s’il envisage déjà de ramener Madea pour une autre suite. En tout cas, il ne faudra plus longtemps avant de voir la prochaine sortie du personnage.

