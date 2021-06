Les premières images de ‘The Sandman’ sur Netflix suscitent des attentes : selon Neil Gaiman, c’est un produit de fans pour les fans

Le créateur de ‘The Sandman’ lui-même, Neil Gaiman, est passé par les studios de Shepperton, où l’adaptation de Netflix est tournée, pour juger de la fidélité de la nouvelle série, qui n’a pas encore de date de sortie. La vidéo, que la plateforme a partagée à l’occasion de sa Semaine geek, un événement ouvert dans lequel vous donnez des nouvelles et des images de tous vos projets à venir, vous montre sans voix avec les résultats.

Entrez dans les coulisses avec @Neillui-même pour un aperçu de la production de The Sandman. #GeekedWeek pic.twitter.com/n3EQebWz5C – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 8 juin 2021

Peut-être que le plus inspirant confiance aux fans de la série est que Neil Gaiman confirme que les responsables de la série sont des amoureux de la bande dessinée originale, et cela se voit. Tom Sturridge, qui joue Sueño, et Gwendoline Christie, qui joue Lucifer, se déclarent tous deux fans du travail de Gaiman, soulignant l’énorme responsabilité qu’implique son adaptation pour des millions de followers.

Semaine d’actualités

Netflix a monté cette Geeked Week pour rapportent l’impressionnante avalanche de projets qui arrivent sur la plateforme. Pour le moment, ils ne sont dans l’événement que depuis deux jours, mais nous avons déjà vu les premières images de la nouvelle saison de « Another Life », l’annonce d’un film avec Van Damme et une partie de ce que la section finale de « The les promesses de la maison de papier.

De nombreux adeptes de l’anime original Ils attendaient aujourd’hui des nouvelles de l’adaptation en direct que Netflix fait de ‘Cowboy Bebop’. Il n’en a pas été ainsi, mais il a été possible de jeter un premier coup d’œil à une partie du casting de la série caractérisée comme les personnages originaux. Le résultat est pour le moins intéressant et s’est accompagné de l’annonce que Yoko Kanno, compositeur de la bande originale de l’anime, fera de même dans cette nouvelle version.