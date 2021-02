Les premières images de la nouvelle et unique Honda HR-V hybride

Il y a les premières images du nouveau Honda HR-V, qui remplacera le modèle actuel (lancé en 2015) vers la fin de 2021, date à laquelle il commencera sa commercialisation.

Il se distingue clairement de la génération actuelle toujours sur le marché, avec des lignes plus horizontales, fluides et épurées, même si la marque japonaise, se dit-elle, s’est inspirée de coupés plus dynamiques pour définir les contours généraux de son crossover.

À l’avant, une nouvelle calandre de la couleur de la carrosserie intègre le logo de la marque, l’ancienne et épaisse barre chromée disparaissant de la vue. Le seul élément chromé semble être une frise pour coiffer la grille et «unir» les deux optiques avant. Le côté est marqué par une ligne de taille bien plissée qui s’étend sur toute la longueur, tandis que derrière, nous avons des optiques horizontales reliées par une barre lumineuse.

À l’intérieur, il se distingue également de son prédécesseur, reflétant l’extérieur par l’utilisation de lignes horizontales et une apparence plus élégante et raffinée, allant à l’encontre de ce que nous avons également vu dans Jazz. A noter que la climatisation continue d’être pilotée par plusieurs boutons et, de plus, rotatifs, un point en faveur de la facilité d’utilisation.

L’espace à bord continuera à être l’un des plus gros arguments du HR-V, ainsi que la flexibilité, en gardant les «sièges magiques» toujours utiles à l’arrière, où nous pouvons rabattre le siège vers l’arrière.

Exclusivement hybride

Pour le moment, peu d’informations ont été avancées sur la nouvelle Honda HR-V, mais une chose que la marque japonaise a déjà confirmée: ce sera juste et uniquement hybride. Une décision qui répond à l’objectif de Honda d’électrifier toute sa gamme jusqu’à l’année prochaine (sauf la Civic Type R)

Le nouveau Honda HR-V intégrera la même technologie hybride, identifiée comme e: HEV, créée sur le plus grand CR-V et est également déjà utilisée par Jazz / Crosstar. Celui-ci est composé, synthétiquement, de deux moteurs électriques – l’un relié à l’essieu moteur, l’autre n’a que le rôle de moteur-générateur -, un moteur thermique et une petite batterie (lithium-ion).

Le mouvement se fait pratiquement toujours uniquement avec le moteur électrique, le moteur thermique lui servant de générateur ou de « batterie ». En effet, le moteur thermique n’est quasiment jamais relié aux roues, sauf lors de la conduite à grande vitesse (autoroute).

Cependant, nous avons encore besoin de connaître les spécifications finales. On ne sait pas s’il utilisera le même groupe motopropulseur Jazz / Crosstar, avec 109 ch et 253 Nm, ou s’il en utilisera un plus puissant.

Nous devrions en savoir plus dans les mois à venir avant de commencer à commercialiser fin 2021.