Les premières à venir sur Starz Play en novembre

Le catalogue de Starz joue Il commencera à se renouveler dans les prochains jours, lorsque novembre arrivera. Livre de puissance poursuivra l’expansion de l’univers devenu si populaire sur la plateforme, avec la deuxième saison de Fantôme. De plus, l’un des films les plus aimés de l’un des acteurs du moment sera vu: Timothée Chalamet.

Au total il y a 9 fictions qui apporteront des nouvelles aux utilisateurs de Starz joue. Il s’agit d’environ six séries et quatre films pour que vous ne vous détachiez pas de l’écran tout au long du mois. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste complète des versions afin de ne manquer aucune des dates de sortie à venir.

SÉRIES

Power Book II : Ghost S2 (21 novembre)

Chaque dimanche arrivera avec un nouveau chapitre de cette deuxième saison. Livre de Pouvoir II : Fantôme entame sa deuxième saison avec Tariq Saint-Patrick fuyant toujours l’héritage qui le hante. Forcé d’ôter la vie à son professeur, Jabari reynolds, Tariq Il s’éloigne de plus en plus de ce pour quoi il se bat : sa famille. Avec Tacha en témoins protégés, Tariq il sait qu’il doit tout sacrifier pour sauver ce qui reste de sa famille. Incapable de le faire seul, il se tourne vers ceux qui ont du pouvoir et de l’influence : Davis MacLean et votre nouveau partenaire, Saxe Cooper, aussi bien que Rashad Tate. Toutes ces routes ont un prix élevé, alors il recommence à travailler avec la Tejada.

BMF (Fin de saison le 21 novembre)

BMF, est inspiré de l’histoire vraie de deux frères qui ont émergé des rues délabrées du sud-ouest de Détroit à la fin des années 1980 et ont donné naissance à l’une des familles criminelles les plus influentes d’Amérique. La direction charismatique de Demetrius « Big Meech » Flenory, le sens des affaires de Terry « Southwest T » Flenory et la vision de l’association fraternelle au-delà du trafic de drogue et dans le monde du hip-hop ferait des frères une icône mondiale. Leur foi inébranlable dans la loyauté familiale sera ce qui les rendra plus forts, mais en même temps ce qui les amènera à un point de rupture.

MalaYerba (31 octobre)

Plante maléfique raconte l’histoire de Félix, Marianne et Ignacio, trois jeunes entrepreneurs, intelligents et ambitieux, qui misent sur un marché qui vient d’être légalisé en Colombie : le cannabis médicinal. Son entreprise, KannaLab, devient rapidement le rêve de tout entrepreneur et l’envie de sa génération. Ses fondateurs forment l’équipe parfaite : Marianne il a la terre à cultiver ; Ignacio a le réseau; et Félix, la graine parfaite et unique avec laquelle ils régneront sur le monde. Cependant, leur vie va être bouleversée lorsque Lola, une journaliste ambitieuse, jette son dévolu sur leur entreprise et découvre qu’il y a un passé sombre derrière la célèbre graine.

Hightown S2 (Nouveaux épisodes tous les dimanches)

La version parfaite de Cape Cod se heurte à sa réalité hors saison de toxicomanie et de désespoir. Jackie Quinones, réalisant son rêve de toujours de devenir un soldat d’État, il veut faire quelque chose de bien dans ce monde. Immédiatement propulsé dans la vague meurtrière de criminalité au carfentanil qui inonde le Cap, Jackie se concentre sur la suppression du marchand principal Frankie Cuevas, l’homme qui Jackie tient responsable de la mort de son meilleur ami, Junior. Quand le cousin psychotique de Frankie, George, rejoint leur opération, introduit un nouveau niveau de violence et de chaos. La saison 1 est maintenant sortie.

Dr. Death : L’incroyable histoire vraie (Disponible maintenant)

Cette série documentaire en quatre parties suit l’histoire du chirurgien de la colonne vertébrale Dr Christopher Duntsch, qui a laissé 30 patients mutilés et deux morts. Avec des images et des interviews nouvelles et inédites, il couvre son histoire, sa jeunesse, ses crimes, le procès et ses conséquences. Dr Death : L’incroyable histoire vraie, comprend des interviews télévisées exclusives des médecins et des avocats qui ont conduit à Duntsch devant le tribunal, avec bon nombre de ses victimes.

FILMS

Scandale américain (1er novembre)

Thriller politique se déroulant dans les années 1970 sur un agent du FBI enquêtant sur une affaire dans laquelle certains membres du Congrès sont impliqués dans un crime.

Si seulement je pouvais imaginer (1er novembre)

Bart Millard Il est le leader du groupe chrétien MercyMe, qui perd son père d’un cancer. Cet événement tragique l’inspire pour écrire une chanson qui connaît un grand succès intitulée « Si seulement je pouvais imaginer » et dont cette histoire dramatique est inspirée.

Appelez-moi par votre nom (1er novembre)

Au milieu du splendide été 1980 en Italie, Elio et Olivier Ils découvrent le merveilleux éveil du désir qui changera leur vie à jamais.

Gangs of New York (1er novembre)

Après des années d’incarcération, le jeune immigré irlandais Vallon d’Amsterdam (Leonardo DiCaprio) revient, cherchant à se venger du chef de gang rival qui a assassiné son père, Guillaume Coupe alias « Facture de boucher« .

