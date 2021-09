Les précommandes de Gran Turismo 7 sont mises en ligne sur le PS Store, édition 25e anniversaire détaillée

Avant sa sortie sur PlayStation 5 et PS4, Gran Turismo 7 est désormais disponible en précommande sur le Boutique PS. La version de base de la PS5 coûte 69,99 €/69,99 € et est livrée avec divers goodies numériques si vous décidez de vous engager dans l’achat à l’avance. Les bonus de précommande sont 100 000 CR (crédit en jeu), la Toyota Castrol TOM’S Supra, la Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth) et la Porsche 917K Living Legend. Les mêmes articles sont ensuite regroupés avec les précommandes de la version PS4, au prix de 59,99 €/59,99 €. L’image principale ci-dessus est à quoi ressemblent les trois voitures.

Si vous souhaitez dépenser un peu plus d’argent et obtenir l’édition 25e anniversaire de Gran Turismo 7 pour 89,99 €/89,99 €, vous recevrez les versions PS5 et PS4. Si vous achetez le jeu de base, n’oubliez pas qu’il y aura un chemin de mise à niveau de 10 €, comme Sony l’a détaillé précédemment. L’édition 25e anniversaire contient également 1 600 000 CR ainsi que :

Toyota GR Yaris avec livrée spécifique au pays

30 avatars de fabricants / partenaires

Bande originale officielle de la musique de Gran Turismo

Toyota Castrol TOM’S Supra

Mazda RX-VISION GT3 Concept (furtif)

Légende vivante de la Porsche 917K

Une version physique de l’édition 25e anniversaire sera également disponible ; il comprend la version PS5 sur disque et la version PS4 échangeable sur le PS Store grâce à l’utilisation d’un bon. Tout viendra également emballé dans un boîtier en acier. Vous avez jusqu’à la date de sortie du 4 mars 2022 pour passer vos précommandes et récupérer ces bonus supplémentaires en plus du jeu. Le ferez-vous ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.