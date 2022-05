Les Power Rangers originaux reviendraient pour le 30e anniversaire de la série

ensembles

Les Power Rangers sont l’une des franchises les plus réussies et les plus anciennes à la télévision avec 30 ans à l’écran et une spéciale pourrait réunir la distribution originale.

©IMDBPower Rangers

Les Power Rangers Ce sont des groupes de super-héros de 5 ou 6 membres, chacun vêtu d’une couleur différente qui ont la capacité de se transformer en ces personnages puissants grâce à un appareil. Ils ont également à leur disposition différents zordsqui sont des véhicules préparés pour le combat et qui ont la capacité de fusionner les uns avec les autres en une machine humanoïde géante appelée mégazord qui peut lutter contre des monstres aux proportions énormes.

puissante morphine est l’épisode original de cette franchise de longue date qui a été créée en 1993 avec 145 épisodes divisés en 3 saisons à succès. C’est sûrement la plus connue de toutes les versions du Power Rangers. Les compagnons vêtus de leurs couleurs sont devenus une véritable icône des années 90 qui a atteint les foyers d’innombrables jeunes qui ont apprécié leurs aventures.

Les Power Rangers originaux reviennent-ils ?

Cette année la franchise Power Rangers fêtera ses 30 ans et il semble qu’il le fera en grand : avec une spéciale pour laquelle ils auraient la présence de l’équipe originale de puissante morphine. Cela inclut David Yost en tant que Blue Ranger, Austin St. John en tant que Red Ranger, Amy Jo Johnson en tant que Pink Ranger, Walter Emanuel Jones en tant que Black Ranger et Jason David Frank en tant que Green Ranger. Thuy Trang, le Ranger jaune, est décédé en 2001.

Une information par Les Illuminati Il a précisé que ces acteurs étaient convoqués pour la spéciale attendue pour les 30 ans de la Power Rangers, mais on ne sait pas si tous ont accepté cette invitation. Billy Cranston est le seul assuré pour le retour, qui serait la première rencontre du puissante morphine depuis 1994. La spéciale durera 44 minutes et pourrait signifier la grande finale de la série Power Rangers. Ça va?

Les Power Rangers Ils totalisent plus de 20 générations de super-héros combattant les forces du mal vêtus de couleurs. Alors que chaque série renouvelle le style de combat de ses protagonistes dans le but de toucher le plus large public possible, les différentes versions ajoutent des équipes emblématiques telles que Mighty Morphin, Force sauvage, Turbo, Ninja Storm, MegaForce Oui Force du temps.

