Les poulpes rêvent-ils de moutons à 8 bras? Une nouvelle étude fait allusion au cycle de sommeil de type humain chez les céphalopodes

Lorsque les poulpes somnolent sur le fond marin, leur peau vibre parfois avec un éventail de couleurs, et à d’autres moments, elles deviennent pâles et unies. Ces modèles alternés marquent deux étapes distinctes du cycle de sommeil de la pieuvre, suggère une petite étude.

Pendant le «sommeil actif», lorsqu’un poulpe ondulations de la peau avec des couleurs éblouissantes, le céphalopode peut éprouver quelque chose de similaire à notre sommeil paradoxal , ont écrit les auteurs dans l’étude, publiée le 25 mars dans la revue iScience . Les humains font la plupart de leurs rêves pendant le sommeil paradoxal, mais pour l’instant, nous ne savons pas si les céphalopodes dérivent également vers le pays des rêves – ou de quoi ils rêveraient, s’ils le faisaient.

« Toute cette spéculation sur le rêve, nous devons la prendre avec prudence », a déclaré l’auteur principal Sidarta Ribeiro, neuroscientifique à l’Institut du cerveau de l’Université fédérale de Rio Grande do Norte, au Brésil. Il a noté que les épisodes de sommeil actif de la pieuvre se produisent par brèves rafales, d’une durée de quelques dizaines de secondes à un peu plus d’une minute.

« Chez les mammifères … le sommeil actif, ce que nous appelons le sommeil paradoxal est beaucoup plus long. Il dure des minutes, des dizaines de minutes », a déclaré Ribeiro à 45Secondes.fr. Donc, « même s’il y a … une sorte de récit intérieur qui se passe dans l’esprit de la pieuvre alors qu’elle passe par un sommeil actif, il est très peu probable que ce soit toute une histoire », a-t-il déclaré. Plus probablement, une pieuvre pourrait rêver dans de courtes scènes, comme des clips vidéo tirés d’un film plus long, a-t-il déclaré.

Mais même si les poulpes ne rêvent pas pendant ces instants éphémères de sommeil actif, l’état de sommeil peut toujours jouer un rôle important dans l’apprentissage et la mémoire des créatures, de la même manière que les souvenirs humains se renforcent pendant le REM, a déclaré Ribeiro. Les auteurs prévoient d’étudier l’influence de différents états de sommeil sur l’apprentissage du poulpe à l’avenir.

Psst, tu dors?

Les poulpes changent de couleur à l’aide de chromatophores ou d’organes pigmentaires spécialisés qui se dilatent et se contractent sous la peau, modifiant les couleurs et les motifs à sa surface, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Lorsqu’elles sont éveillées, les poulpes peuvent changer de couleur pour se fondre dans leur environnement environnant, mais on ne sait pas pourquoi les animaux continuent de changer de couleur au repos, et peu d’études sur le sommeil des poulpes ont exploré le phénomène.

Dans des études antérieures sur le poulpe commun (Poulpe vulgaire), les scientifiques n’ont décrit que le soi-disant «sommeil tranquille», lorsque l’animal est assis très immobile et que sa peau prend une couleur blanche fantomatique, a déclaré la première auteure Sylvia Medeiros, doctorante à l’Institut du cerveau, à 45Secondes.fr. L’état de sommeil dynamique et «actif» a été décrit plus en détail dans le seiche commune (Sepia officinalis), un céphalopode apparenté, mais ces études n’ont pas vérifié si la seiche était vraiment endormie ou simplement dans un « état de vigilance calme », ​​a noté Medeiros dans le rapport iScience.

Pour confirmer qu’un animal est vraiment endormi, les scientifiques testent son «seuil d’excitation», c’est-à-dire le temps qu’il faut à la créature pour réagir à un stimulus. Par exemple, lorsqu’elle est éveillée, une pieuvre réagira rapidement aux vibrations physiques de son réservoir ou aux vidéos de crabes sabordants joués juste à l’extérieur du verre. Une pieuvre endormie mettra beaucoup plus de temps à réagir, ou peut ne pas répondre du tout, car elle doit d’abord être réveillée du sommeil.

L’équipe a mené ces expériences d’excitation avec quatre pieuvres tropicales de l’espèce Poulpe insularis, que Medeiros a collecté à 9,7 kilomètres de son laboratoire au Brésil. Les auteurs ont capturé des enregistrements vidéo des poulpes pour évaluer leur comportement en état d’alerte et au repos. Notant les modèles de comportement des céphalopodes, ils ont ensuite testé les seuils d’excitation des animaux dans différents états de comportement; par exemple, ils ont testé les animaux à la fois lorsqu’ils étaient en alerte et qu’ils exploraient leurs aquariums et lorsqu’ils sont devenus immobiles et semblaient se reposer.

Les chercheurs ont découvert que les poulpes ne dorment pas seulement véritablement pendant le sommeil actif, mais que les animaux basculent également entre le sommeil calme et le sommeil actif selon un schéma prévisible.

«La relation entre sommeil calme et sommeil actif qu’ils ont identifiée est particulièrement excitante», a déclaré Sara Stevens, aquariophile au Butterfly Pavilion à Westminster, Colorado, qui n’a pas participé à l’étude. «Il vérifie les schémas dont nous avons été témoins de façon anecdotique à travers les poulpes que nous avons eues sous nos soins au fil des ans», a déclaré Stevens à 45Secondes.fr dans un courriel. Cependant, comme le nouveau travail ne comprenait que quatre poulpes de la même espèce, des études plus importantes seront nécessaires pour confirmer les résultats, a-t-elle noté.

Un modèle de sommeil distinct

L’équipe a observé que les couleurs disparaissent de la peau des poulpes pendant le «sommeil tranquille» et que leurs pupilles se contractent en fines fentes. Dans cet état, les animaux deviennent tout à fait immobiles, à l’exception des mouvements doux et lents occasionnels de leurs ventouses et du bout de leurs bras. Les périodes de sommeil tranquille peuvent durer de quelques minutes à environ une demi-heure.

« Un sommeil calme précède presque toujours le sommeil actif », a déclaré Ribeiro. «Ce sont généralement les longs épisodes de sommeil calme,« d’une durée de plus de six minutes », qui conduisent à un épisode de sommeil actif», a-t-il ajouté.

Un changement visuel spectaculaire marque le passage du sommeil calme au sommeil actif. Les chromatophores sur la tête et le manteau de la pieuvre – la structure bulbeuse qui abrite les organes de l’animal – présentent «un assombrissement simultané soudain». L’animal commence alors secousses , contractant ses ventouses, bougeant les yeux et augmentant son taux de ventilation. La pieuvre se dilate et contracte également ses pupilles, tandis que des couleurs vibrantes envahissent tout son corps.

Bien que ses pupilles se dilatent parfois, la pieuvre ne réagit pas aux stimuli visuels dans cet état – de la même manière qu’une personne peut dormir les yeux ouverts. Ces accès soudains de mouvement et de couleur se produisent périodiquement, à des intervalles d’environ 30 à 40 minutes.

« Cela ressemble vraiment à ce que vous voyez chez les reptiles et les oiseaux: un sommeil long et calme suivi de courts et brefs épisodes de sommeil actif », a déclaré Ribeiro. Le sommeil des mammifères suit un schéma similaire, mais le sommeil actif, à savoir REM, dure généralement plus longtemps que chez les autres animaux, a-t-il déclaré.

Chez les mammifères, le passage au sommeil paradoxal s’accompagne de changements physiologiques qui aident à convertir les souvenirs à court terme en souvenirs à long terme dans le cerveau , Nota Ribeiro. On ne sait toujours pas si le sommeil actif sert un objectif similaire chez les oiseaux ou les reptiles, et dans le cas des poulpes, nous n’en avons aucune idée, a-t-il déclaré.

Les auteurs prévoient d’étudier si les changements dans le cycle de sommeil d’une pieuvre affectent sa capacité à apprendre de nouvelles tâches; par exemple, ils peuvent étudier dans quelle mesure les pieuvres privées de sommeil peuvent apprendre et se souvenir comment libérer la nourriture des contenants fermés. En plus des tests comportementaux, l’équipe prévoit d’étudier si les poulpes expriment des gènes spécifiques ou construisent des protéines particulières pendant le sommeil actif, comme le font les mammifères pendant le sommeil paradoxal.

À un moment donné, ils espèrent également enregistrer l’activité électrique du poulpe les neurones pendant le sommeil, mais cela présente un défi incroyable, ont déclaré les auteurs. Pour commencer, les créatures spongieuses et désossées manquent de parties solides du corps auxquelles les scientifiques pourraient facilement attacher des électrodes, a déclaré Ribeiro. De plus, les animaux curieux tirent et tirent sur tout ce qui est placé sur leur corps, a déclaré Medeiros.

« Ajouter de l’eau dans l’équation l’amène à un niveau de difficulté complètement différent », a ajouté Stevens.

Parmi ces nombreux défis, une grande question demeure: les poulpes rêvent-ils ou pas?

« Mon intuition est oui, mais nous sommes ouverts à tout », a déclaré Ribeiro.

Jusqu’à ce que l’équipe puisse collecter des enregistrements neuronaux de pieuvres, il sera peut-être possible d’étudier leurs rêves théoriques en prenant des enregistrements détaillés des couleurs et des motifs sur leur peau, a-t-il noté. Si une pieuvre revêt une certaine palette de couleurs pendant le sommeil qui correspond à un comportement dans sa vie éveillée, comme la parade nuptiale, cela pourrait potentiellement fournir une fenêtre sur ce dont l’animal rêve. Le scénario est similaire à l’observation d’un chien grogner et se contracter dans son sommeil, comme s’il rêvait de chasser des lapins.

Mais encore une fois, l’utilisation de motifs pigmentaires pour lire les rêves de poulpe peut être une portée à ce stade, car des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les états de sommeil du poulpe à un niveau fondamental, a déclaré Ribeiro.

