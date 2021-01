Les porte-clés Splatoon 2 sont montés sur My Nintendo aujourd’hui, et immédiatement épuisés

Dans le cadre du prochain Splatfest, qui opposera Super Mushrooms à Super Stars, My Nintendo a introduit une toute nouvelle récompense pour seulement 100 points Platine: un ensemble de porte-clés, en acrylique découpé au laser et gravé, avec les deux bonus. Désormais, vous n’aurez plus jamais à choisir!

Malheureusement, les porte-clés – qui étaient très prévu, si la fièvre Reddit est quelque chose à faire – vendu immédiatement, du moins aux États-Unis – le mot dit qu’ils sont toujours disponibles au Japon.

https://www.reddit.com/r/MyNintendo/comments/ky20y0/mario_splatfest_keychain_set_sold_out_instantly/

Maintenant, les gens se tournent ailleurs pour tenter d’acheter des codes à des scalpeurs. Les trousseaux de clés se vendent actuellement sur eBay pour 30 €, bien au-dessus de leur coût en points Platine.

Si vous voulez vraiment vous sentir jaloux du transport de My Nintendo au Japon, consultez ce site Web qui documente les récompenses physiques actuellement disponibles là-bas. Mec, nous voulons vraiment ce sac à cordon Link’s Awakening et cette pochette de café Pokémon. Il y a même un ensemble d’affiches Super Mario Odyssey qui comprend les infâmes tétons de Mario. Nous … ne voulons pas de ça.

Quelqu’un a-t-il réussi à s’emparer de l’ensemble? Nous étions occupés à écrire des histoires comme celle-ci et nous l’avons totalement ratée.

