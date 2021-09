Les plans d’Avengers 5 ont déjà commencé selon Kevin Feige

Le suivant Vengeurs la saga a déjà commencé selon le président de Marvel Studios, Kevin Feige. On a récemment demandé au grand patron de Marvel quand le public pourrait voir Les Vengeurs faire équipe une fois de plus pour contrecarrer un ennemi de la fin du monde dans Vengeurs 5, et bien qu’il soit resté généralement discret à propos de tout cela, il a révélé que, bien que les super-héros ne soient pas encore prêts à s’assembler, les choses sont déjà en mouvement.

« Nous voulons qu’il y ait un laps de temps raisonnable entre le Fin du jeu pour commencer une nouvelle saga, qui est déjà en cours et déjà commencée. Ensuite, vous avez besoin de temps, comme nous l’avons fait lors de la première phase, pour construire cette saga avant de commencer à rassembler tout le monde. »

À la suite des événements de 2019 Avengers: Endgame qui ont vu Iron Man, Captain America et Thor réunir à nouveau l’équipe pour affronter The Mad Titan, Thanos, plusieurs membres fondateurs de The Avengers sont maintenant morts. Tony Stark de Robert Downey Jr. et Black Widow de Scarlett Johansson ont tous deux rencontré leur disparition lors des événements dramatiques et chronophages, avec Steve Rogers de Chris Evans trouvant la paix avec l’amour de sa vie et vieillissant, passant le manteau de capitaine L’Amérique à Sam Wilson d’Anthony Mackie.

Ainsi, une nouvelle formation est nécessaire la prochaine fois que The Avengers passera au grand écran, et bien que nous ne sachions pas encore qui exactement sera choisi pour combattre au nom de la Terre, la prochaine menace cosmique, le choix le plus évident à ce jour est un Shang-Chi, qui a maintenant fait ses débuts en MCU dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Le personnage a été officiellement décrit comme le nouveau Avenger de Marvel dans une récente bande-annonce du film, l’acteur Simu Liu ayant précédemment révélé ses espoirs pour le maître des arts martiaux.

« En ce qui concerne la suite, je sais que ce que j’ai en tête est le même que ce qui est dans l’esprit de tout le monde. Et j’espère qu’il y aura un Avengers dans le futur, quelque part », a précédemment déclaré Liu à THR à propos d’un potentiel Vengeurs 5. « Évidemment, je ne sais rien à ce sujet, mais étant un grand fan de toute la franchise, je sais que c’est l’étoile d’or. Toute la frénésie médiatique qui entoure l’une de ces propriétés va être une bête à part entière lui-même, donc c’est certainement ce que j’espère. »

À part Shang-Chi, Marvel’s Phase 4 présentera également au public plusieurs nouveaux héros et équipes, dont The Eternals, une race extraterrestre immortelle qui émerge de la clandestinité après des milliers d’années pour protéger la Terre de leurs homologues maléfiques, les Deviants, Les Merveilles, qui comprend Kamala Khan AKA Mme Marvel et Monica Rambeau de WandaVision aux côtés du capitaine Marvel, et finalement Les quatre fantastiques, qui clôturera cette phase de l’univers cinématographique Marvel. Ainsi, le studio devrait avoir l’embarras du choix lorsqu’il s’agit de choisir qui se réunira pour Vengeurs 5.

Pour l’instant, les fans de Marvel savourent un retour au MCU dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui suit le héros titulaire alors qu’il est obligé d’affronter son passé après avoir été ramené dans l’organisation des dix anneaux de son père.Shang-Chi et la légende des dix anneaux est sorti aux États-Unis le 3 septembre. Cela nous vient de Collider.

Sujets : Avengers 5, Avengers