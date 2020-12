Les Pistons de Detroit viennent d’embaucher Big Sean

La saison NBA 2020-21 est en route et les Pistons de Detroit devraient être l’une des équipes les plus pauvres de la ligue, mais cela ne les empêche pas de faire des mouvements.

L’un de ces mouvements consiste à embaucher Big Sean, et non en tant que joueur ou entraîneur.

Sean et les Pistons ont tous deux annoncé que Sean avait été embauché en tant que directeur créatif de l’innovation pour l’organisation, et cela a du sens puisque Sean est un natif de Detroit et un fan de longue date des Pistons.

Dans son nouveau rôle, Sean aidera à guider l’esthétique culturelle de la franchise, à la fois sur et en dehors du terrain, de la conception des produits aux expériences en jeu et à l’implication communautaire.

Félicitations, Big Sean!