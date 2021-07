Les films de DC Comics sont parmi les plus rentables de l’histoire et parmi ceux qui ont dépensé le plus de budget pour leurs productions. Cependant, Tout au long de ses 87 ans d’histoire, il y en a eu plus d’un qui a déçu au box-office. Découvrir pires films de la franchise en fonction de l’argent qu’ils ont collecté. Épingle de sûreté!

Les pires films DC selon le box-office

7-Jonas Hex

Collection: 11 millions de dollars

Devis: 47 millions de dollars

An: 2010

adresse: Jimmy Hayward

Protagonistes: Josh Brolin, Megan Fox, John Malkovich et Michael Fassbender.

ParcelleDans le Far West, Jonah Hex (Josh Brolin) est connu pour la cicatrice sur son visage et pour porter un uniforme de l’armée confédérée. Enfant, son père l’a vendu aux Apaches et il a dû grandir et s’entraîner dans un monde dur et hostile, survivant parfois en tant que tireur et parfois en tant que chasseur de primes. Le seul contact qu’il a avec le monde est à travers la belle Lilah (Megan Fox). Adaptation de la bande dessinée du même nom. (FILMAFFINITÉ)







6-Supergirl

Collection: 14,3 millions de dollars

Devis: 35 millions de dollars

An: 1984

adresse: Jeannot Szwarc

Protagonistes: Helen Slater, Faye Dunaway, Peter O’Toole, Hart Bochner.

Parcelle: Supergirl arrive sur Terre et découvre ses nouveaux pouvoirs. Suivant le chemin de l’Omégaèdre, elle prend le nom de Linda Lee, s’identifie comme la cousine de Clark Kent, et s’inscrit dans une école pour filles où elle se lie d’amitié avec Lucy Lane, la sœur cadette de Lois Lane, qui y étudie.







5-Catwoman

Collection: 82 millions de dollars

Devis: 100 millions de dollars

An: 2004

adresse: Pitof

Protagonistes: Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Alex Borstein, Frances Conroy.

Parcelle: Patience travaille pour une entreprise de cosmétiques et surprend une conversation secrète au sujet d’un nouveau produit. Pour cette raison, ses patrons la tuent presque, mais elle revient avec une force et des capacités surhumaines sous la forme de Catwoman.







4- Lanterne verte

Collection: 219,8 millions de dollars

Devis: 200 millions de dollars

An: 2011

adresse: Martin Campbell

Protagonistes: Ryan Reynolds, Blake Lively, Mark Strong, Peter Sarsgaard, Tim Robbins, Temuera Morrison, Angela Bassett.

Parcelle– Créées pour préserver l’ordre intergalactique, les lanternes vertes existent depuis plusieurs siècles. Leur nouvelle recrue, Hal Jordan, est le premier humain à rejoindre leurs rangs. Les Green Lantern ont peu de respect pour les humains, qui jusqu’à présent étaient incapables d’exploiter les pouvoirs des anneaux que chaque membre porte.







3-Superman IV, en quête de paix

Collection: 36,7 millions de dollars

Devis: 17 millions de dollars

An: 1987

adresse: Sidney J. Furie

Protagonistes: Christopher Reeve, Gene Hackman, Margot Kidder, Jackie Cooper, Marc McClure, Jon Cryer, Sam Wanamaker, Mark Pillow, Mariel Hemingway.

Parcelle: Superman affronte Lex Luthor et Nuclear Man, alors qu’il tente d’éradiquer les armes nucléaires de la Terre.







2-Batman & Robin

Collection: 240 millions de dollars

Devis: 125 millions de dollars

An: 1997

adresse: Joël Schumacher

Protagonistes: Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O’Donnell, Alicia Silverstone et Uma Thurman.

Parcelle: Batman et son partenaire Robin doivent affronter un nouveau méchant, M. Cold, qui tentera de geler tous les habitants de Gotham.







1-Ligue de justice

Collection: 657 millions de dollars

Devis: 300 millions de dollars

An: 2017

adresse: Joss Whedon

Protagonistes: r Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, JK Simmons et Ciarán Hinds.

Parcelle: Grâce à sa foi renouvelée en l’humanité et inspiré par l’acte d’altruisme de Superman, Bruce Wayne fait appel à sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour l’aider à faire face à un ennemi encore plus dangereux.