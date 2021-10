Les photos de Scream First Look révèlent les nouveaux et anciens membres de la distribution

Avec les rumeurs d’une bande-annonce à venir très bientôt, plusieurs premières photos ont été publiées pour la prochaine suite de Scream. Le cinquième volet de la populaire franchise Scream, le nouveau film ramène plusieurs stars de retour comme Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette, tandis que de nombreux nouveaux arrivants rejoignent également le giron. Tout le monde est à la recherche de nouvelles victimes potentielles pour Ghostface… à moins qu’elles ne s’avèrent être la nouvelle incarnation du tueur masqué.

Nous n’avons pas eu l’occasion de voir grand-chose du nouveau Scream pour l’instant, mais cela a changé aujourd’hui avec la sortie de plusieurs nouvelles photos. Publiées pour la première fois par Entertainment Weekly, les photos donnent un premier aperçu du retour de Ghostface, avec une silhouette au masque familier regardant la caméra. D’autres photos révèlent les retours de Neve Campbell en tant que Sidney Prescott, Courteney Cox en tant que Gale Weathers-Riley et David Arquette en tant que Dewey Riley, ainsi que Scream 4 star Marley Shelton dans le rôle de Judy Hicks.

D’autres photos révèlent des aperçus des nouveaux venus dans la franchise, dont Jenna Ortega dans le rôle de Tara dans un cliché qui semble rendre hommage directement à Drew Barrymore dans Scream en 1996. D’autres révélations incluent Melissa Barrera dans Sam, Jack Quaid dans Richie, Jasmin Savoy Brown dans Mindy, Dylan Minnette dans Wes, Mikey Madison dans Amber, Mason Gooding dans Chad, Kyle Gallner dans Vince et Sonia Ammar dans Liv.

« J’étais un grand fan d’horreur quand j’étais jeune », a déclaré Melissa Barrera, qui a récemment averti que les fans « ne sont pas prêts » pour le nouveau Scream. « J’étais obsédé par les films d’horreur. Je suis un grand fan de Neve et Courteney. J’essayais d’être professionnel et j’avais l’impression de rêver. Neve Campbell est toute cette franchise, et j’étais juste très humble de venir et partager le temps d’écran avec elle. »

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont co-réalisé Scream avec un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Wes Craven, qui a réalisé les quatre volets précédents de la série, est décédé en 2015. Pendant des années, il était apparu qu’un cinquième Scream n’arriverait pas sans que Wes soit là pour diriger le navire. Cela a changé en raison du respect que les nouveaux cinéastes ont pour Craven et les films précédents, comme Neve Campell l’a dit à Entertainment Weekly.

« J’étais vraiment dans deux esprits », a déclaré Campbell à propos d’être sur le Scream ensemble. « L’idée de faire ces films sans Wes Craven me semblait un défi. J’aimais beaucoup cet homme. Mais Matt et Tyler m’ont écrit une lettre, me parlant de leur appréciation et de leur grand respect pour Wes Craven, et parlant du fait que le très la raison pour laquelle ils sont réalisateurs aujourd’hui était à cause de ces films et à cause de Wes, et cela signifiait beaucoup pour moi. »

David Arquette a ajouté : « Savoir que Kevin Williamson était producteur exécutif dessus m’a mis à l’aise. Il connaît vraiment le ton. Je veux dire, il a mis le monde entier en place ! »

Scream sortira dans les salles de cinéma le 14 janvier 2022. Les premières photos ont été initialement publiées sur Entertainment Weekly.

