Les photos de la saison 4 de Stranger Things taquinent une onze urgence pour Millie Bobby Brown

Cela fait des années que nous n’avons pas fait un voyage à Hawkins, dans l’Indiana, pour rattraper les personnages de Choses étranges, mais avec le tournage de la quatrième saison massivement attendue bien en cours, nous sommes presque prêts à faire un voyage de retour à l’envers. Bien qu’il y ait eu peu d’informations officielles publiées sur l’intrigue et ce à quoi nous pouvons nous attendre, de nouvelles photos de tournage suggèrent qu’il y a un moment traumatisant à venir pour au moins un membre du gang. Bien que le contexte des images ne soit pas clair, il y a de quoi garder l’intérêt pour la saison à venir bel et bien alimenté. Lisez la suite pour les spoilers potentiels.

Stranger Things saison 4: De nouvelles images de tournage taquinent la terreur pour Millie Bobby Brown alors qu’Eleven « est sortie sur une civière » https://t.co/XQv7UbJbjDpic.twitter.com/7mnRkwfHwE – Angela Jones (@angel_jones_aj) 15 juin 2021

Définir les photos qui sont apparues pour la première fois sur Espion numérique semblent montrer Millie Bobby Brown comme Eleven transportée dans une ambulance sur une civière, son visage recouvert d’un masque à oxygène, dans ce qui semble être des scènes dramatiques pour le personnage. Alors qu’Eleven est toujours au centre de l’action, c’est un signe que la protagoniste principale de la série est sur le point de mordre plus qu’elle ne peut mâcher. Bien qu’il n’y ait aucun contexte pour la photo, quant à savoir si elle implique l’histoire actuelle ou fait partie d’un flash-back, c’est un signe certain que nous pouvons nous attendre au chaos habituel et au drame tendu des nouveaux épisodes lorsqu’ils seront enfin diffusés.

D’autres photos incluent un magasin de surplus de l’armée à Hawkins, avec des résidents achetant des armes pour combattre… quelque chose. Avec la saison récente qui a causé la mort et la destruction dans une grande partie de la ville, il est difficile de spéculer sur ce qui pourrait leur arriver cette fois. Une autre photo montre des creuseurs semblant travailler dans les décombres d’un bâtiment démoli, avec des policiers et des gardes armés entourant l’épave. Que cela puisse être la conséquence d’une autre attaque de monstre ou que cela ait quelque chose à voir avec le fait qu’Eleven ait subi ses blessures, nous devrons simplement attendre pour le savoir, mais au fur et à mesure que la production avance, nous prendrons tout ce que nous pouvons obtenir pour le moment.

joe keery, maya hawke, sadie évier, caleb mclaughlin et natalia dyer filmant des choses étranges 4 plus tôt dans la journée pic.twitter.com/z8BA5NGLv5 – le meilleur des choses étranges (@badpostst) 15 juin 2021

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de mot officiel sur quand nous verrons la nouvelle aventure pour le Choses étranges gang arrivent sur Netflix, mais sur la base du calendrier de production, maintenant que les retards de Covid19 sont passés, ce serait probablement vers le milieu de 2022 au moins. Je suis sûr que Netflix voudra augmenter le battage médiatique autant que possible avant que son élève vedette ne revienne sur nos écrans. Pendant ce temps, il y a eu des nouvelles récentes sur les nouveaux arrivants de la franchise que nous pouvons nous attendre à voir partager du temps d’écran avec nos tueurs Mindflayer préférés.

maya hawke et natalia dyer filmant des choses étranges 4 hier pic.twitter.com/rLCAvI4z2N – le meilleur des choses étranges (@badpostst) 12 juin 2021

Les ajouts au casting étaient Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen et Grave Van Dien, qui rejoindront Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour et Winona Ryder. Bien qu’il y ait eu de nombreuses rumeurs sur la Choses étranges monde en expansion, alors qu’une partie de l’action peut se dérouler en dehors de la ville, comme le suggèrent les scènes finales de la saison 3, l’histoire va toujours revenir à Hawkins pour une bonne partie des nouveaux épisodes. En attendant que ceux-ci arrivent, nous pouvons toujours revenir au début et revivre l’histoire jusqu’à présent avec les saisons un à trois, qui sont actuellement en streaming sur Netflix.

Sadie Sink et Natalia Dyer filment une scène de la saison 4 de Stranger Things. pic.twitter.com/418mtCrXeL – photos de sadie évier (@picsofsadie) 15 juin 2021

NOUS ALLONS LA GUERRE DANS STRANGER THINGS 4…👽💥😱 pic.twitter.com/Vq6Kf1iho8 – Choses étranges 4 (@StrangerNews11) 15 juin 2021

Sujets : Choses étranges