Les photos de Dungeons & Dragons Set révèlent un premier regard sur Hugh Grant et Michelle Rodriguez

Au cours de ce qui a été une bonne semaine pour les premiers regards sur les stars sur les plateaux de leurs prochains films et séries », Hugh Grant a rejoint Harrison Ford, Halle Bailey et Ewan McGregor pour donner aux fans un premier aperçu de son prochain rôle dans le nouveau adaptation de Donjons & Dragons. Le vainqueur du BAFTA, 60 ans, incarne le méchant du redémarrage fantastique, dont la sortie est actuellement prévue pour 2023, et a été photographié vendredi sur le tournage de la cathédrale de Wells à Somerset, en Angleterre. Alors qu’un certain nombre d’images définies d’autres Donjons & Dragons des tournages en cours dans le nord-est de l’Angleterre ont fourni des personnages inconnus pratiquant leurs compétences à l’épée, cette fois c’était au tour de Grant sous les projecteurs dans ce qui semblait être un costume complet.

Dans la série de clichés, Hugh Grant est vu portant une chemise blanche, un gilet violet et or avec un foulard violet. Aussi britannique que soit l’acteur, nous pouvons vous assurer qu’il ne s’agit pas de sa tenue de tous les jours, ce qui suggère que nous avons droit au premier aperçu de l’apparition de son personnage dans le film. Semblant être en mode sérieux, Grant était des images marchant à l’extérieur de la cathédrale et se dirigeant à l’intérieur, où le tournage devrait avoir lieu dans les prochains jours. En plus de l’acteur, une actrice a également été photographiée, encore une fois vêtue d’une robe de style d’époque avec un casque en or qui semblait ne pas être déplacé sur Les Tudors.

Dungeons & Dragons met également en vedette Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith et Rege-Jean Page fraîchement sortis de son succès dans la série Netflix Bridgerton. Rodriguez a également été vu autour de la cathédrale de Wells, vêtu d’une longue robe et d’un pantalon marron avec de longues bottes dans les plans que l’on peut voir ci-dessous, et la production se poursuivant depuis un certain temps encore, il est probable que nous en verrons plus dans un avenir proche. . Pour l’instant, ce sont quelques-unes des photos de tournage les plus claires et les plus détaillées que nous ayons vues du lot actuel de grands films et séries avec des productions en plein essor.

Michelle Rodriguez enfile une visière réfléchissante et entre dans le personnage sur le tournage de Dungeons & Dragons https://t.co/izEg4o3HyU – Célébrité du courrier quotidien (@DailyMailCeleb) 11 juin 2021

Alors que cette dernière tentative de porter le jeu de table populaire sur grand écran – depuis le dernier effort en 2000 et ses suites directes sur DVD n’ont pas impressionné – est en préparation depuis longtemps, elle a été retardée par plusieurs batailles. Après une telle bataille entre Hasbro et Sweetpea Entertainment, qui étaient censés faire le film à l’époque, la production a été transférée à Paramount à la place. Chris McKay était à l’origine destiné à réaliser, mais lorsqu’il a quitté le film, Jonathan Goldstein et John Francis Daley ont repris les fonctions de réalisateur.

Malgré l’échec du film de 2000, les espoirs sont grands que cette fois-ci, la franchise de jeux puisse réussir à briser le marché du film. Bien qu’aucun détail de l’intrigue ne soit actuellement disponible, à part le film basé au moins sur la tradition de la série de jeux de longue date, l’équipe talentueuse du projet, nous ne pouvons qu’attendre et voir si ces versions de Donjons & Dragons a des ailes à son arrivée en 2023. Cette nouvelle nous parvient du Daily Mail.

Sujets : Donjons & Dragons