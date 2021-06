Les photos de Dungeons & Dragons Set révèlent Michelle Rodriguez en costume

Après avoir repris un château dans le nord-est de l’Angleterre, il semble que la production de Dungeons & Dragons ait déménagé dans un nouvel emplacement. Le tournage a commencé le mois dernier, avec un petit nombre d’images révélées de la star Hugh Grant et de certains acteurs non identifiés en costumes, brandissant des épées, etc. Maintenant, il semble que l’équipe ait traversé les eaux en Irlande pour que le tournage se poursuive au château de Carrickfergus, et nous avons également eu notre premier aperçu de Michelle Rodriguez en costume pour démarrer.

Préparations Donjons & Dragons Carrickfergus Co Antrim N Irlande pic.twitter.com/W2QYgQHNHT – Paul Jones (@Jet_Rex) 23 juin 2021

Nouvelles photos de Michelle Rodriguez dans son costume de film Donjons & Dragons ! De plus en plus de femmes guerrières barbares devraient partir au combat sur un scooter de guerre, disons-nous.#DungeonsAndDragonsFilm#dnd#Donjons et Dragonshttps://t.co/C4DVfadZGipic.twitter.com/58Jiv7Mg22 – Wiki des Royaumes Oubliés (@FRWiki) 27 juin 2021

Alors que la plupart des tournages au château ont été réalisés sous le couvert d’écrans de protection ou à l’intérieur du château lui-même, il y avait quelques images d’un bateau utilisé à l’extérieur du château et Michelle Rodriguez chevauchant un scooter pour se rendre au tournage, portant son costume et ce qui semblait être un ensemble de poing américain, ce qui correspond à la description de son personnage « barbare ».

Donjons & Dragons est la dernière tentative de donner vie au jeu de société fantastique sur grand écran, mais ne doit pas être confondu avec la série animée des années 1980, qui aurait déjà eu son propre film d’action en direct qui ne s’est pas encore matérialisé. Cette version est basée uniquement sur la tradition du monde créé pour le jeu et met en vedette Chris Pratt, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith et Hugh Grant. Il y a eu très peu de détails révélés sur ce que les fans peuvent attendre du film, avec seulement quelques extraits de personnages allant et venant de l’ensemble faisant surface jusqu’à présent mais ne révélant rien de l’intrigue.

Pour beaucoup, le nouveau Donjons & Dragons devient lentement un projet très attendu, bien qu’il ne soit pas prévu d’arriver dans les cinémas avant 2023 et le sort douteux du dernier ensemble de films basés sur la franchise. Après avoir été initialement annoncé en 2013, le redémarrage du Donjons & Dragons la franchise a été bloquée en raison d’un différend entre Warner Bros. et Hasbro sur deux plans distincts pour faire un film basé sur la propriété RPG. Les choses ont recommencé à bouger doucement en 2017, mais ce n’est qu’en 2019 que les différends ont tous été complètement mis au lit et que le film était prêt à rouler. Le script aurait été achevé en janvier 2020, mais avant que quoi que ce soit puisse progresser, la pandémie de Covid19 a de nouveau tout suspendu. Avec l’arrivée des nouvelles du casting vers la fin de l’année, la production a repris en avril de cette année.

Avec une résurgence récente de la fantaisie, il ne pourrait probablement pas y avoir de meilleur moment pour une autre tentative de ramener le monde du jeu sur grand écran. Avec une distribution solide, une équipe d’écriture et de réalisation éprouvée et un arsenal d’effets spéciaux bien mis à jour à leur disposition, cette version de Donjons & Dragons a certainement ce dont il a besoin pour surpasser et surpasser son prédécesseur. Bien que rien ne soit acquis, il semble que le film suscite jusqu’à présent suffisamment d’intérêt pour s’attendre à un succès lorsque le film atterrira enfin dans les cinémas en 2023.

