Les personnes qui ont été vaccinées doivent continuer à porter un masque car elles peuvent propager le virus

Le nouveau COVID-19 les vaccins de Pfizer et Moderna semblent remarquablement efficaces pour prévenir les maladies graves. Mais on ne sait pas dans quelle mesure ils freineront la propagation du coronavirus . C’est parce que les essais Pfizer et Moderna n’ont suivi que le nombre de personnes vaccinées tombées malades du COVID-19 . Cela laisse ouverte la possibilité que certaines personnes vaccinées soient infectées sans développer de symptômes et puissent ensuite transmettre silencieusement le virus – surtout si elles entrent en contact étroit avec d’autres ou cessent de porter des masques. Si les personnes vaccinées propagent silencieusement le virus, elles peuvent le maintenir en circulation dans leurs communautés, mettant ainsi en danger les personnes non vaccinées.

«Beaucoup de gens pensent qu’une fois vaccinés, ils n’auront plus à porter de masque», a déclaré Michal Tal, un immunologiste à l’Université de Stanford. «Il sera vraiment essentiel pour eux de savoir s’ils doivent continuer à porter des masques car ils pourraient encore être contagieux.»

Dans la plupart des infections respiratoires, y compris le nouveau coronavirus , le nez est le principal port d’entrée. Le virus s’y multiplie rapidement, secouant le système immunitaire pour produire un type d’anticorps spécifiques de la muqueuse, le tissu humide tapissant le nez, la bouche, les poumons et l’estomac. Si la même personne est exposée au virus une deuxième fois, ces anticorps, ainsi que les cellules immunitaires qui se souviennent du virus, bloquent rapidement le virus dans le nez avant qu’il n’ait une chance de s’installer ailleurs dans le corps.

Le coronavirus les vaccins, en revanche, sont injectés profondément dans les muscles et rapidement absorbés dans le sang, où ils stimulent le système immunitaire pour produire des anticorps. Cela semble être une protection suffisante pour empêcher la personne vaccinée de tomber malade.

Certains de ces anticorps circuleront vers la muqueuse nasale et y monteront la garde, mais on ne sait pas quelle quantité du pool d’anticorps peut être mobilisée ou à quelle vitesse. Si la réponse n’est pas beaucoup, alors les virus pourraient fleurir dans le nez – et être éternués ou expirés pour infecter les autres.

«C’est une course: cela dépend si le virus peut se répliquer plus rapidement ou si le système immunitaire peut le contrôler plus rapidement», a déclaré Marion Pepper, immunologiste à l’Université de Washington à Seattle. «C’est une question vraiment importante.»

C’est pourquoi les vaccins muqueux, comme le spray nasal FluMist ou le vaccin oral contre la polio, sont meilleurs que les injections intramusculaires pour repousser les virus respiratoires, ont déclaré des experts.

La prochaine génération de coronavirus les vaccins peuvent susciter une immunité dans le nez et le reste des voies respiratoires, là où c’est le plus nécessaire. Ou les gens pourraient recevoir une injection intramusculaire suivie d’un rappel muqueux qui produit des anticorps protecteurs dans le nez et la gorge.

Le coronavirus les vaccins se sont avérés être de puissants boucliers contre les maladies graves, mais cela ne garantit pas leur efficacité dans le nez. Les poumons – le siège de symptômes sévères – sont beaucoup plus accessibles aux anticorps en circulation que le nez ou la gorge, ce qui les rend plus faciles à protéger.

«La prévention des maladies graves est la plus simple, la prévention des maladies bénignes est plus difficile et la prévention de toutes les infections est la plus difficile», a déclaré Deepta Bhattacharya, immunologiste à l’Université de l’Arizona. «S’il est efficace à 95% pour prévenir les maladies symptomatiques, ce sera certainement moins que cela pour prévenir toutes les infections.»

Pourtant, lui et d’autres experts ont déclaré qu’ils étaient optimistes que les vaccins supprimeraient suffisamment le virus même dans le nez et la gorge pour empêcher les personnes immunisées de le transmettre à d’autres.

«Mon sentiment est qu’une fois que vous développez une forme d’immunité avec le vaccin, votre capacité à être infecté diminuera également», a déclaré Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale. «Même si vous êtes infecté, le niveau de virus que vous répliquez dans votre nez devrait être réduit.»

Les essais vaccinaux n’ont pas produit de données sur le nombre de personnes vaccinées infectées par le virus mais n’ont pas présenté de symptômes. Quelques indices émergent cependant.

AstraZeneca, qui a annoncé certains des résultats de son essai en novembre, a déclaré que des volontaires se testaient régulièrement pour le virus et que ces résultats suggéraient que le vaccin pourrait prévenir certaines infections.

Pfizer testera un sous-ensemble de ses participants à l’essai pour des anticorps contre une protéine virale appelée N. Parce que les vaccins n’ont rien à voir avec cette protéine, les anticorps N révéleront si les volontaires ont été infectés par le virus après la vaccination, a déclaré Jerica Pitts, une porte-parole de l’entreprise.

Moderna prévoit également d’analyser le sang de tous ses participants et de tester les anticorps N.

«Il faudra plusieurs semaines avant que nous puissions nous attendre à voir ces résultats», a déclaré Colleen Hussey, porte-parole de Moderna.

Jusqu’à présent, les essais n’ont analysé que le sang, mais la recherche d’anticorps dans la muqueuse confirmerait que les anticorps peuvent se déplacer vers le nez et la bouche. L’équipe de Tal prévoit d’analyser des échantillons de sang et de salive appariés provenant de volontaires de l’essai Johnson & Johnson pour voir comment les deux niveaux d’anticorps se comparent.

Dans l’intervalle, a déclaré Bhattacharya, il était encouragé par des travaux récents montrant que les personnes qui avaient reçu un vaccin antigrippal intramusculaire avaient des anticorps abondants dans le nez. Et une étude sur COVID-19 les patients ont constaté que les niveaux d’anticorps dans la salive et le sang étaient étroitement liés – ce qui suggère qu’une forte réponse immunitaire dans le sang protégerait également les tissus muqueux.

Seules les personnes qui ont le virus grouillant dans le nez et la gorge devraient transmettre le virus, et l’absence de symptômes chez les personnes immunisées qui ont été infectées suggère que le vaccin a pu contrôler les niveaux de virus.

Mais certaines études ont suggéré que même les personnes sans symptômes peuvent avoir de grandes quantités de coronavirus dans leur nez, a noté le Dr Yvonne Maldonado, qui représente l’American Academy of Pediatrics aux réunions du Comité consultatif fédéral sur les pratiques d’immunisation. La première personne confirmée avoir été réinfectée par le coronavirus , un homme de 33 ans à Hong Kong, ne présentait pas non plus de symptômes mais contenait suffisamment de virus pour infecter les autres.

Les personnes vaccinées qui ont une charge virale élevée mais qui ne présentent pas de symptômes «seraient en fait, à certains égards, des épandeurs encore pires parce qu’elles peuvent être sous un faux sentiment de sécurité», a déclaré Maldonado.

Tal a déclaré qu’elle était préoccupée par les études sur les singes montrant que certains animaux vaccinés ne sont pas tombés malades mais avaient toujours un virus dans le nez.

Mais ces singes ont été intentionnellement exposés à des quantités massives de virus et avaient toujours moins de virus que les animaux non vaccinés, a déclaré John Moore, un expert en virus chez Weill Cornell Medicine à New York.

«Plus vous réduisez la charge virale, moins vous êtes susceptible d’être transmissible», a déclaré Moore. Mais «toutes ces choses sont des choses où les données l’emportent sur la théorie, et nous avons besoin des données.»

