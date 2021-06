Les personnes qui diffusent illégalement Logan Paul contre Floyd Mayweather pourraient être condamnées à la prison

Bien sûr, de nombreuses personnes traitent le streaming illégal comme un crime sans victime, mais ce n’est pas le cas. Après tout, c’est le travail acharné des gens qui permet de créer de la musique, des films et des événements télévisés en direct.

Cependant, si cela ne suffit pas à vous décourager, que diriez-vous d’apprendre que la peine maximale pour streaming illégal au Royaume-Uni depuis 2017 est de 10 ans de prison et d’une lourde amende ?

Ce serait une peine incroyablement sévère, mais c’est l’étendue de la loi, et il y a une petite chance que vous deveniez un exemple.

Même la fin la plus clémente de la peine pourrait voir une peine de six mois avec sursis et une amende de 5 000 €.

Crédit : PA

La loi a été en grande partie créée dans le but d’empêcher les gens de créer des entreprises à partir de streaming illégal ou de vendre des boîtes conçues pour diffuser du contenu illégal, mais il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles vous ne devriez pas le faire.

Pour commencer, vous ne réussirez probablement qu’à détruire l’appareil sur lequel vous diffusez, car la grande majorité des sites de streaming accrocheurs hébergent une multitude de choses louches derrière la promesse de football ou de films gratuits.

Kieron Sharp, ancien policier et PDG de FACT, le leader de la protection de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni, a souligné qu’un grand nombre de personnes au Royaume-Uni ne savent rien des problèmes potentiels que le streaming illégal peut causer.

Il a même souligné qu’il existe des liens avec le crime organisé dans le monde du streaming illégal.

Crédit : PA

Sharp a déclaré: « Le combat d’exposition très attendu à Miami ce dimanche entre le nouveau venu Jake Paul et le vétéran Floyd Mayweather – l’un des combattants les plus titrés et les plus décorés de l’histoire de la boxe – devrait certainement être intéressant à regarder!

« Beaucoup des 20 millions de fans estimés à Paul s’engageront dans le sport pour la première fois et pourraient être tentés de se tourner vers le streaming illégal pour regarder le combat.

« Les fans ne sont peut-être pas conscients des dangers de regarder la boxe illégalement, mais ils doivent comprendre les risques. Trois personnes sur cinq au Royaume-Uni (62%) ne savent pas que le streaming illégal peut conduire à la fraude, au vol d’identité et aux logiciels malveillants – ainsi comme des liens avec des gangs criminels.

« La société de cybersécurité Webroot a récemment découvert que 92% des sites de streaming illégaux utilisés pour le piratage sportif au cours d’un week-end d’avril faisaient la promotion d’une gamme d’escroqueries Bitcoin, d’escroqueries d’applications mobiles et de menaces de logiciels malveillants – il est donc clair à quel point la menace est importante pour les utilisateurs peu méfiants.

« Les consommateurs doivent savoir que le piratage provient d’entreprises sophistiquées et illégales qui mettent de l’argent directement dans les poches de gangs criminels.

« Ce n’est pas une zone grise – regarder le combat via les fournisseurs officiels est le seul moyen de le regarder légalement et d’éviter de vous mettre vous et votre famille en danger. »

Crédit : PA

FACT a également souligné le cas de Craig Mountjoy, qui est le dernier à avoir eu des problèmes de partage de flux en ligne.

Il a diffusé le combat entre David Haye et Tony Bellew sur Facebook Live, ainsi que le combat de Bellew contre Oleksandr Usyk, et a reçu une ordonnance du tribunal contre lui, ainsi que des milliers de livres de frais et de dommages et intérêts.

Donc, si vous voulez regarder le combat, vous feriez mieux de l’acheter directement. Bien qu’il soit rare que des poursuites soient engagées contre ceux qui regardent des flux illégaux, la portée est certainement là pour faire respecter la loi, et les sanctions pourraient être sévères.