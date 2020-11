Les personnes LGBT + qui demandent l’asile au Royaume-Uni font face à la moquerie et à la dérision des interprètes, prévient un rapport accablant

Les militants des droits des LGBT + se plaignent d’une «culture d’incrédulité» dans le traitement réservé par le Home Office aux demandeurs d’asile LGBT + (Peter Macdiarmid / Getty)

Les demandeurs d’asile LGBT + font souvent l’objet de préjugés et de remarques désobligeantes de la part des interprètes, a averti un rapport.

Le rapport de l’inspecteur en chef indépendant des frontières et de l’immigration, publié mercredi 11 novembre, a fait état de préoccupations concernant la manière dont les personnes qui demandent l’asile pour des raisons d’orientation sexuelle et d’identité de genre sont traitées pendant les processus du ministère de l’Intérieur.

Selon le rapport, les parties prenantes ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le «biais de l’interprète» a un impact important sur les demandes des demandeurs d’asile LGBT +.

Il avertit: «Un [stakeholder] a fait valoir que cela était particulièrement répandu dans les réclamations LGBTQI +, les candidats rapportant des interprètes utilisant un argot désobligeant et rendant des jugements, ce qui avait un impact sur la confiance des candidats.

«Un autre a évoqué des rapports de candidats LGBTQI + sur des interprètes mal traduisant, réprimandant ou jugeant des personnes, ou rejetant leurs craintes telles que la peine de mort».

«On craignait que les candidats se sentent empêchés de parler de leur demande, ce qui pourrait affecter la décision.»

Selon le rapport, l’unité des opérations d’asile du ministère de l’Intérieur avait «confirmé les préoccupations des parties prenantes, faisant remarquer qu’avec certaines affirmations LGBTQI +, elles pouvaient« ressentir la tension »entre le demandeur et l’interprète.

Alors que certains décideurs du Home Office savaient que certains interprètes étaient «des gens assez vieux qui ont leur point de vue», le rapport dit qu’ils ont conclu qu’ils devraient «essayer de l’ignorer» et non «causer des problèmes».

Le rapport poursuit: «Dans certains cas, les candidats ont exprimé leur gêne à l’idée de divulguer des problèmes LGBTQI + à des interprètes de la même culture et certains décideurs ont été témoins de l’inconfort des candidats parce que l’interprète … a simplement résumé les propos du candidat plutôt que de les interpréter textuellement.

«Les demandeurs ont également soulevé cette question, affirmant que le parti pris provenait des croyances religieuses des interprètes.»

Les interprètes étant souvent leur seul moyen de communiquer avec le personnel du Home Office, les demandeurs d’asile LGBT + qui rencontrent des problèmes ont peu de moyens de faire entendre leurs préoccupations.

Les interprètes devraient mettre de côté leurs convictions personnelles, disent les militants

Le rapport recommande que le ministère de l’Intérieur confie à un fonctionnaire du système des frontières, de l’immigration et de la citoyenneté la propriété des services linguistiques et «publie et fournit un programme complet d’amélioration de la fourniture et de l’utilisation des services linguistiques, avec des délais et des livrables clairs».

Le UK Lesbian and Gay Immigration Group (UKLGIG) a déclaré: «Nous avons vu des interprètes utiliser un argot désobligeant et porter des jugements sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des candidats, ainsi que mal traduire et ignorer leurs craintes telles que la peine de mort.

«Nous avons exprimé des inquiétudes quant au fait que les personnes LGBTQI + peuvent se sentir inhibées pour parler de leurs revendications devant un interprète du même pays d’origine par crainte de préjugés et d’être dénoncées à d’autres de la même communauté, avec des conséquences négatives potentielles pour leur réclamation.

La directrice exécutive d’UKLGIG, Leila Zadeh, a déclaré: «Nous nous félicitons de la conclusion de l’inspecteur en chef indépendant selon laquelle les interprètes du ministère de l’Intérieur doivent mettre de côté leurs convictions personnelles lorsqu’ils conduisent des entretiens d’asile LGBTQI +.

«Les entretiens sont suffisamment stressants sans la pression supplémentaire d’être jugé par quelqu’un qui devrait être là pour vous aider à raconter votre histoire.

«Les interprètes doivent également recevoir une formation adéquate sur la sensibilisation aux LGBTQI + afin de se familiariser avec les termes et les problèmes auxquels les gens sont normalement confrontés.»