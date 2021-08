Les personnages de Shang-Chi seront bientôt de retour selon le patron de Marvel, Kevin Feige

Les Univers cinématographique Marvel a constitué un ensemble assez complet au cours des 13 dernières années et ils en ont certainement tiré le meilleur parti, faisant apparaître des personnages au moment où ils s’y attendaient le moins et créant des combinaisons exceptionnellement conçues comme Thor et Hulk dans Ragnarok et l’apparition surprise de la Wakandan Dora Milaje dans Le faucon et le soldat de l’hiver. Avec l’arrivée de la remorque pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux il était clair qu’il y aurait beaucoup plus à venir lorsque les fans auront rapidement repéré Docteur étrange‘s Wong et même L’incroyable Hulk‘s Abomination, qui n’a pas été vu depuis le film décousu d’Edward Norton de 2008, figurant dans le film. Shang-Chi présentera un tout nouveau casting d’ensemble au MCU et selon le patron de Marvel, Kevin Feige, il ne faudra pas longtemps avant de les voir revenir à nouveau sur les écrans.

« Comme toujours, il deviendra très clair lorsque les gens verront le film que nous n’hésitons pas à indiquer où l’avenir peut aller et je pense que je vais en rester là », a déclaré Feige sur le tapis rouge du Shang-Chi et la légende des dix anneaux première le lundi. « Vous verrez dans ce film, pas seulement l’avenir de… oh je vous ai presque donné un spoil alors je dois faire attention à ça… mais le plus important, ce sont les personnages. Tous les personnages qui vous rencontrez dans ce film – quelques-uns que vous avez déjà rencontrés, la plupart que vous rencontrez pour la première fois… nous savons que nous avons un succès entre nos mains lorsque nous faisons une projection test et que les gens sortent et demandent » tu vas revoir Shang-Chi ?’ ou « Quand allons-nous voir les nombreux autres personnages de ce film? » La réponse est bientôt », a déclaré Marvel Boss Kevin Feige.

Le film a fait sensation la semaine dernière lorsque Bob Chapek de Disney a déclaré que Shang-Chi était « une expérience » en ce qui concerne sa sortie en salles uniquement et non simultanée sur Disney + comme Veuve noire fait. Alors que ses commentaires étaient purement d’un point de vue du plan d’affaires et Shang-ChiLes performances de joueront sans aucun doute un grand rôle dans des sorties comme Éternels et même Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Shang-ChiLe leader de Simu Liu semble avoir été offensé par les commentaires.

En réponse aux commentaires, le plus récent super-héros de Marvel, Liu a publié un Tweet disant « Nous ne sommes pas une expérience » et continuant à construire le film et son casting « outsider ». Kevin Feige a pris un moment pour expliquer comment il voyait la situation et les commentaires de Simu Liu.

« Ce n’est pas un homme timide », a déclaré Feige. « Je pense que dans ce tweet particulier, vous pouvez voir et je pense que tout le monde le fait, un malentendu. Ce n’était pas l’intention. La preuve est dans le film et nous nous battons pour les clôtures comme nous le faisons toujours. Avec la quantité d’énergie créative que nous mettons dans et le budget, aucune dépense n’est épargnée pour porter cette histoire d’origine à l’écran. »

Avec Feige voyant clairement Shang-Chi étant une grande partie du MCU qui va de l’avant, il semble que le petit coup n’ait été que cela, et nous reverrons bientôt l’action des arts martiaux de Simu Liu et co. Découvrez l’interview complète de Kevin Feige ci-dessous.

Sujets : Shang-Chi