Les pays s’engagent à émettre des émissions «nettes nulles» d’ici une certaine année, quel est le problème?

L’effort mondial pour empêcher la Terre de devenir une serre invivable est en proie à une fièvre «net zéro». Plus de 110 pays se sont engagés à devenir neutres en carbone d’ici le milieu du siècle, y compris les principaux émetteurs de gaz à effet de serre comme la Grande-Bretagne, le Japon et la Corée du Sud, selon les Nations Unies. L’Union européenne a fait le vœu, tout comme le nouveau président américain Joe Biden. La Chine – qui génère un quart de toute la pollution par le carbone – a fixé à 2060 l’année où toutes les émissions restantes provenant de l’énergie, de l’agriculture ou de l’industrie doivent être compensées par des exploitations arboricoles ou des technologies expérimentales qui aspirent le CO2 de l’air.

Plus de 65% des émissions mondiales de CO2 relèvent désormais de ces engagements, selon une estimation de l’ONU.

L’Energy & Climate Intelligence Unit, basée à Londres, calcule le PIB global des nations, des villes et des États avec des objectifs de zéro net pour 2050 est de 46 billions de dollars, soit bien plus de la moitié du PIB mondial.

« Je crois fermement que 2021 peut être une nouvelle sorte d’année bissextile – l’année d’un bond en avant vers la neutralité carbone », a déclaré le chef de l’ONU Antonio Guterres la semaine dernière à New York.

« Chaque pays, ville, institution financière et entreprise devrait adopter des plans pour passer à zéro émission nette d’ici 2050. »

Diable dans les détails

Mais qu’est-ce qui est promis?

Et atteindra-t-il les objectifs de l’Accord de Paris de plafonner le réchauffement climatique à « bien en dessous » de deux degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels ou, mieux encore, sous le plafond ambitieux de 1,5 ° C du traité?

« Dans de nombreux cas, les promesses de zéro net sont une amélioration, mais dans d’autres, la disposition » nette « est une boîte noire qui peut dissimuler toutes sortes de problèmes », a déclaré à l’AFP Duncan McLaren, professeur au Centre de l’environnement de l’Université de Lancaster.

La surface de la Terre s’est déjà réchauffée de 1,2 ° C en moyenne, ce qui rend les conditions météorologiques extrêmes plus meurtrières, et de nouvelles recherches montrent qu’un retour aux niveaux de pollution au carbone en 2019 pousserait probablement le monde au-delà de la barre des 1,5 ° C vers 2030.

«Le diable est dans les détails», a déclaré Kelly Levin, associée principale du programme climatique mondial du World Resources Institute (WRI).

Il y a plusieurs clés pour évaluer la valeur des promesses de neutralité carbone, ont déclaré Levin et d’autres experts.

Le premier est de savoir s’ils s’appliquent à tous les gaz à effet de serre ou uniquement au dioxyde de carbone.

Le CO2 est responsable de plus des trois quarts du réchauffement climatique. Mais les concentrations de méthane – principalement des fuites de gaz naturel et de l’élevage – augmentent et pourraient faire chavirer les objectifs du traité de Paris si elles ne sont pas mises au pas.

La Nouvelle-Zélande, par exemple, a cimenté ses vœux de zéro net d’ici 2050 dans la loi en novembre 2019, mais avec une mise en garde laineuse: cela ne s’applique qu’au CO2. Un tiers des émissions totales du pays provient des éructations de bovins et en particulier de moutons.

Coup de pied dans la boîte?

Un deuxième drapeau rouge est le manque d’objectifs intermédiaires difficiles avant 2050, a déclaré Teresa Anderson, coordinatrice de la politique climatique pour ActionAid International.

« Un fumeur qui promet d’arrêter de fumer tout en continuant avec un paquet par jour pendant les 30 prochaines années se fera encore beaucoup de dégâts. »

Les scientifiques sont catégoriques quant à la nécessité de réductions profondes et à court terme de la pollution par le carbone.

Le groupe consultatif sur la science du climat de l’ONU, le GIEC, a déclaré que les émissions d’origine humaine doivent chuter de 45% d’ici 2030 – puis de 100% d’ici 2050 – pour avoir le moindre espoir de rester de ce côté du garde-corps de 1,5 ° C.

La semaine dernière, le Premier ministre britannique Boris Johnson a donné un coup de pouce au processus climatique dirigé par l’ONU en annonçant une réduction de 68% des émissions de carbone d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990.

Johnson – qui accueillera un sommet virtuel sur le climat le 12 décembre et la plus importante conférence des Nations Unies sur le climat depuis Paris l’année prochaine à Glasgow – a encouragé d’autres dirigeants à faire de même.

L’Union européenne pourrait porter son engagement à 2030 plus tard cette semaine à 55%, mais jusqu’à présent, peu d’autres pays l’ont fait.

La Chine, premier consommateur mondial de charbon, a laissé entendre qu’elle pourrait s’engager à atteindre un pic d’émissions en 2025, cinq ans plus tôt que son engagement de longue date.

Mais malgré la pandémie, les émissions de 2020 dépasseront celles de 2019, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Un billion d’arbres

Une troisième mesure cruciale est de savoir dans quelle mesure un engagement net zéro sera respecté avec des réductions d’émissions à court terme, et combien proviendra de ce que l’on appelle les «technologies d’émissions négatives».

« Vous ne pouvez pas atteindre le zéro net sans une certaine élimination du dioxyde de carbone », ou CDR, a déclaré Oliver Geden, chercheur à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité et auteur principal du GIEC.

Et pourtant, toutes les options sur la table pour éliminer l’excès de carbone de l’air restent profondément imparfaites, disent les experts.

Pour travailler à grande échelle, une superficie de plus de deux fois la taille de l’Inde serait nécessaire pour les exploitations arboricoles d’ici la seconde moitié du siècle, ont montré des études.

L’année dernière, un projet dévoilé par des scientifiques suisses pour résoudre la crise climatique en plantant un billion d’arbres – rapidement adopté par les sociétés de combustibles fossiles et même le président américain Donald Trump – a été choisi par des experts comme basé sur des calculs erronés et nécessitant des quantités de terres irréalistes.

Une autre approche – dans laquelle le CO2 émis par la combustion de biocarburants est enfoui sous terre – se heurte à un problème similaire.

Pendant ce temps, la technologie qui tire le CO2 directement de l’air, pour être séquestré ou transformé en pastilles de combustible, n’en est qu’à ses débuts.

«Il existe un degré élevé d’incertitude quant à l’échelle et à la disponibilité des futures absorptions de carbone des puits de carbone terrestres (arbres) et des technologies émergentes d’élimination du carbone», a déclaré Levin de WRI.

La poignée de sociétés de combustibles fossiles qui prétendent que leur avenir est compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris, comme Shell et BP, s’appuient fortement sur les deux pour justifier les plans à court terme visant à accélérer l’exploration et la production de pétrole et de gaz.

Un rapport de l’ONU la semaine dernière a montré que la production mondiale de combustibles fossiles doit en fait baisser d’environ 6% par an au cours de la prochaine décennie pour garder l’objectif de 1,5 ° C en vue.

Echappatoires

Enfin, il faut lire les petits caractères des promesses de zéro net pour voir exactement ce qui est inclus ou non.

«Il n’y a pas un ensemble convenu de principes et de lignes directrices pour ces plans, ils sont donc pleins de lacunes», a déclaré Jesse Bragg, directeur des médias pour l’ONG de surveillance Corporate Accountability.

De nombreux programmes nationaux excluent les secteurs de l’aviation et du transport maritime qui, s’ils étaient des nations, se classeraient chacun parmi les dix premiers émetteurs mondiaux.

« La plupart sinon la totalité des plans du secteur de l’aviation et du pétrole sont gravement défectueux, avec une forte dépendance sur les puits biologiques (arbres) pour compenser les émissions de combustibles fossiles en cours », a déclaré McLaren, ajoutant que certaines sociétés sidérurgiques et cimentières avaient pris des mesures audacieuses.

«Les bons plans sont ceux qui maximisent la réduction à la source et repensent leurs technologies en conséquence.»

Les experts estiment que les plans net zéro devraient clairement séparer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre des futurs programmes d’élimination du carbone.

« Si vous avez des objectifs explicites des deux côtés, il devient plus difficile – à la fois politiquement et sur le plan de la réputation – de truquer l’un contre l’autre et de dissimuler des choix douteux », a déclaré McLaren.

Mais même si les promesses sur la neutralité carbone sont toutes tenues, a-t-il ajouté, cela ne fait que stabiliser les gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

« Cela signifie que les impacts du changement climatique resteront aussi mauvais ou pires qu’ils ne le sont actuellement à moins que nous n’augmentions ultérieurement les prélèvements pour réduire les concentrations », a-t-il déclaré.

