Les pays ont tardé à prendre conscience des risques du COVID-19: le chef de l’OMS, Tedros Ghebreyesus

09 mars 2021 09:54:34 IST

Près d’un an après avoir décrit pour la première fois Covid-19 comme une pandémie, l’Organisation mondiale de la santé s’est plainte lundi que certains n’avaient pas écouté ses premiers avertissements urgents. L’OMS a sonné son niveau d’alarme le plus élevé disponible le 30 janvier 2020 en déclarant une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Mais ce n’est qu’après avoir utilisé le mot «pandémie» – qui n’apparaît pas dans le système d’alerte sanitaire international officiel – le 11 mars que de nombreux pays sont passés à l’action.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que certains pays tardaient à prendre conscience des risques du nouveau coronavirus après la déclaration de l’USPPI, alors qu’en dehors de la Chine, il y avait moins de 100 cas de Covid-19 et aucun décès.

« Une des choses que nous devons encore comprendre est pourquoi certains pays ont réagi à ces avertissements, tandis que d’autres ont été plus lents à réagir », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Nous avons continué d’avertir que le monde avait une fenêtre d’opportunité étroite pour se préparer et prévenir une pandémie potentielle », a-t-il insisté, ajoutant que la description avait finalement été déployée le 11 mars après que le nombre de pays et de cas touchés se soit envolé. « Mais nous devons être clairs que ce n’était pas le moment où nous avons sonné le plus haut niveau d’alarme. »

Besoin de « prothèses auditives »

Réfléchissant aux raisons pour lesquelles certains États ne sont pas passés à l’action avant la catégorisation de la pandémie, le directeur des urgences de l’OMS, Michael Ryan, a déclaré que trop de pays pensaient que le problème les passerait simplement.

Ryan a déclaré qu’il comprenait parfaitement que le public n’avait peut-être pas nécessairement réagi à la déclaration de l’USPPI, mais a souligné que les 194 pays membres de l’OMS s’étaient mis d’accord sur cela comme «le déclencheur d’une action collective en réponse à l’endiguement.

« Nous devons nous demander, oui, peut-être devons-nous crier plus fort – mais peut-être que certaines personnes ont besoin d’aides auditives. »

Ryan a déclaré que les personnes vivant dans une vallée lorsqu’un barrage éclate connaissent leur niveau de risque et prennent des mesures, tandis que ceux plus haut sur la colline ne ressentent pas l’urgence jusqu’à ce que les eaux montent.

« Beaucoup de gens ont entendu, de nombreux pays ont entendu et ont pris des mesures », a-t-il déclaré lors du briefing.

Cependant, il a ajouté: « Je crains que trop de pays pensent qu’ils étaient au sommet d’une montagne en train de regarder les eaux monter pour consommer et submerger les autres. Mais ce que tout le monde ne réalisait pas, c’est que les eaux montaient pour les consommer. »

Ne gaspillez pas le progrès

Près de 2,6 millions de personnes auraient été tuées par Covid-19 depuis l’apparition de l’épidémie en Chine en décembre 2019, tandis que plus de 116 millions de cas ont été enregistrés, selon un décompte de sources officielles compilé par l’AFP.

Tedros a déclaré que l’objectif de l’OMS était d’aider les pays à mettre fin à la pandémie, y compris avec des vaccins déployés dans le monde entier.

« Nous sommes venus si loin, nous avons tellement souffert et nous en avons perdu tellement. Nous ne pouvons pas – nous ne devons pas – gaspiller les progrès que nous avons réalisés », a-t-il souligné.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur Covid-19, a déclaré que l’organisation avait fait tout son possible pour travailler avec les gouvernements après la détection du virus dans la ville chinoise de Wuhan.

« Nous faisions de notre mieux pour informer chaque jour sur la situation », a-t-elle déclaré, sur ce que l’on savait du virus et de ses dangers dans les semaines avant de le qualifier de pandémie.

« Nous avons suivi cela avec un plan complet de préparation et de réponse qui a été publié quatre jours après l’alarme », a-t-elle déclaré.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂