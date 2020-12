Les Pays-Bas s’excusent d’avoir forcé les personnes trans à se faire stériliser

Willemijn van Kempen a déposé une plainte demandant au gouvernement de s’excuser pour les stérilisations forcées de personnes trans (RTL News)

Le gouvernement des Pays-Bas a enfin présenté ses excuses aux personnes trans qui ont subi une stérilisation forcée.

Jusqu’en 2014, les personnes trans aux Pays-Bas étaient légalement obligées de subir une stérilisation forcée pour être reconnues dans leur sexe.

Maintenant, le gouvernement du pays a finalement présenté des excuses, le ministre de la protection juridique du pays pour l’éducation admettant que cette politique était «un symbole de rejet social pour beaucoup».

Les excuses du gouvernement interviennent quelques mois à peine après que la femme transgenre Willemijn van Kempen a intenté une action en justice, aux côtés de 15 autres plaignants, exigeant que le gouvernement présente des excuses aux femmes trans qui ont été stérilisées en vertu de la loi.

On pense qu’au moins 2000 personnes ont été touchées par la loi, qui a été introduite en 1985 et est restée en vigueur jusqu’en 2014.

Le ministre néerlandais de la Justice Sander Dekker et la ministre de l’Éducation Ingrid van Engelshoven ont présenté leurs excuses aux personnes trans stérilisées en vertu de la loi lundi 30 novembre lors d’une réunion en ligne, selon le groupe de défense des droits des femmes Bureau Clara Wichmann.

La loi néerlandaise sur la stérilisation impose un « choix impossible » aux personnes trans

«L’ancienne loi pourrait donner aux personnes transgenres un choix difficile, presque impossible», a déclaré Dekker.

«L’ajustement de l’enregistrement du sexe n’a été possible qu’après une transition physique et un adieu définitif aux souhaits de procréation.

«Aujourd’hui, nous ne pouvons plus imaginer une telle violation de l’intégrité physique. Il est important de faire face à la souffrance des personnes transgenres et de leur offrir reconnaissance, compensation et excuses. »

Pendant ce temps, van Engelshoven a déclaré: «La loi s’est avérée être un symbole de rejet social pour beaucoup, et les rêves ont été perdus à la suite de la stérilisation irréversible. Cela a entraîné de grandes souffrances.

Le gouvernement devrait publier les détails de son programme d’indemnisation à l’été 2021, qui verra les personnes stérilisées en vertu de la loi recevoir un versement de 5000 €.

Parler à Volkskrant en février, van Kempen, qui a porté plainte, a déclaré: «Les gens doivent savoir que cela s’est produit et que cela n’aurait pas dû se produire.»

Elle a dit que le procès ne concerne pas seulement ceux qui ont subi une stérilisation, mais aussi ceux qui n’ont pas fait la transition légale en raison de la loi déshumanisante.

Les Pays-Bas ont finalement modifié leur loi archaïque en 2014, ce qui signifie que les personnes trans doivent désormais obtenir une «déclaration d’expert» d’un médecin pour pouvoir effectuer une transition légale.