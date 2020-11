Les partisans de l’observatoire d’Arecibo demandent à la Maison Blanche d’aider à sauver un radiotélescope endommagé

Le sort de l’astronomie à Porto Rico est incertain après que deux câbles défectueux ont miné la stabilité structurelle de Observatoire d’Arecibo Le radiotélescope emblématique, mais les défenseurs espèrent s’assurer que l’installation continue de conduire l’île vers les étoiles.

Les partisans d’Arecibo ont créé une pétition officielle à la Maison Blanche appelant le gouvernement fédéral à réévaluer la situation à l’observatoire dans l’espoir de sauver le télescope endommagé. Une telle action contrecarrerait une annonce de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, propriétaire de l’observatoire, selon laquelle il sera mis hors service la parabole de 305 mètres de large et la plate-forme lourde suspendue au-dessus pour contenir l’équipement scientifique.

Sauver la pétition d’Arecibo Les partisans d’Arecibo ont lancé une pétition à la Maison Blanche demandant au gouvernement fédéral d’intervenir.

“Cela peut sembler un désastre, mais je pense que nous pouvons le transformer en une opportunité de faire de l’Observatoire d’Arecibo une meilleure institution”, Wilbert Ruperto-Hernández, étudiant à l’Université de Porto Rico à Mayagüez qui est parmi les organisateurs campagne intitulée “Save the Arecibo Observatory”, a déclaré 45secondes.fr.

L’Observatoire d’Arecibo est l’endroit où les rêves d’enfance de Ruperto-Hernández de devenir astronaute se sont transformés en un plan concret pour devenir un scientifique planétaire. Il a participé à la Académie spatiale de l’observatoire d’Arecibo , qui amène des étudiants locaux à l’installation pour en apprendre davantage sur les sciences spatiales et leur apprendre à mener des recherches.

Après avoir terminé le programme en tant qu’étudiant, Ruperto-Hernández a passé deux ans de plus en tant qu’assistant d’enseignement bénévole, ce qui lui a permis de poursuivre ses recherches avec le groupe de radar planétaire de l’observatoire.

Pendant son temps avec l’académie, il a regardé le brossage précédent de l’Observatoire Arecibo avec une catastrophe potentielle, lorsque le NSF devait réduire considérablement ses contributions au budget de l’établissement. “Je me souviens d’être allé à deux audiences publiques et de l’avoir défendu – et à l’époque, Arecibo était en parfaite forme”, a déclaré Ruperto-Hernández. “Rien ne s’était passé et ils voulaient le fermer.”

Cet arrêt a été évité; en 2017, la NSF a décidé de développer des partenariats permettant d’étoffer les coûts de fonctionnement de l’observatoire. Mais cette situation est devenue moins tenable pour l’agence au début du mois.

Alors que le personnel de l’observatoire se préparait à commencer les réparations après qu’un câble supportant la plate-forme scientifique de 900 tonnes ait glissé de sa prise en août, un deuxième câble connecté à la même tour cassé de façon inattendue le 6 novembre. À partir d’analyses techniques du télescope affaibli, la NSF a conclu que la structure était trop dangereuse pour être réparée et a annoncé qu’elle commencerait à élaborer un plan de mise hors service de l’instrument pionnier, qui observe le ciel depuis le début des années 1960. .

Pour Ruperto-Hernández, l’annonce a été dévastatrice. «C’est tout pour moi», dit-il. “Sans cela, je ne serais pas là, je n’aurais pas le chemin sur lequel je suis, je n’aurais pas les opportunités qui m’ont été présentées.”

Lorsqu’il a entendu le verdict, Ruperto-Hernández a contacté des amis de l’académie et, ensemble, ils ont lancé une campagne pour rallier le soutien à l’observatoire, citant à la fois ses travaux scientifiques et sa position à Porto Rico, où c’est l’installation scientifique la plus importante.

Le groupe a lancé un pétition officielle de la Maison Blanche demandant au gouvernement fédéral d’intervenir, demandant spécifiquement le déploiement du Corps des ingénieurs de l’armée pour évaluer le télescope et chercher un moyen de le stabiliser. Au moment de sa publication, la pétition avait recueilli plus de 18 000 signatures; s’il atteint 100 000 dans le mois suivant sa création, la Maison Blanche devra à l’équipe une réponse dans les deux mois. Le groupe a également l’intention de contacter le Congrès.

“Nous comprenons le risque d’y aller et d’essayer de le réparer; nous savons que c’est vraiment risqué”, a déclaré Ruperto-Hernández. “Mais peu de gens pensent que cela devrait être une excuse pour simplement le démolir et le laisser comme ça.”

L’Observatoire d’Arecibo est plus que le vénérable télescope; l’installation abrite également un centre d’accueil et un instrument utilisé pour science atmosphérique , qui était le bailliage original de l’observatoire. Avec l’annonce de la mise hors service du radiotélescope massif, la NSF a évoqué le souhait de protéger ces bâtiments et d’autres sur le site, qui pourraient être détruits par un effondrement incontrôlé.

Une vue par drone de l’endommagement d’un câble à l’observatoire Arecibo à Porto Rico capturée après la défaillance d’un deuxième câble le 6 novembre 2020. (Crédit d’image: UCF / AO)

Mais pour Ruperto-Hernández et les autres derrière le mouvement, cela ne suffit pas, même si le télescope lui-même s’avère irréparable. “Nous ne devrions pas faire ça [decommission the telescope] avant d’avoir un plan, avant de savoir ce qui va suivre et, surtout, de savoir comment nous allons continuer à faire de la science avec l’Observatoire Arecibo, soit en réparant ce que nous avons, soit en construisant une structure complètement nouvelle qui peut améliorer les capacités d’Arecibo ou avait », dit-il.

Il a déclaré que pour que l’Observatoire d’Arecibo conserve son rôle central à Porto Rico, l’installation doit disposer d’une science active et de pointe menée sur place. Sans le radiotélescope ou quelque chose du genre, il ne voit pas comment même le centre du visiteur, s’il survit à la disparition du télescope, pourrait conserver son impact.

“Vous n’allez pas à l’observatoire pour voir des choses sur les murs”, a déclaré Ruperto-Hernández, décrivant le moment où les visiteurs sortent et regardent le célèbre plat, qui a fait des apparitions dans les films hollywoodiens “GoldenEye” et ” Contact.” “Les gens n’iront pas à l’Observatoire d’Arecibo pour en voir les restes.”

Et si les scientifiques souffriraient certainement dans ce scénario, a-t-il dit, ils ne seraient pas seuls.

“Je pense que le plus grand perdant sera Porto Rico”, a déclaré Ruperto-Hernández. “Nous perdrons cette inspiration et la source de nos rêves.”

