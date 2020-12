Les pandas géants organisent des fêtes de merde en hiver, se roulant dans du fumier

Il semble normal que 2020 soit l’année où l’on apprend que pandas géants , sans doute le plus mignon de tous les ours, roule avec enthousiasme dans le fumier de cheval – le plus frais sera le mieux – laissant leur corps entier généreusement couvert d’excréments frais.

Mais les pandas le font pour une bonne raison; ces «bains» de caca peuvent aider les ours à rester au chaud dans leur habitat de montagne, ont récemment découvert des scientifiques.

Les chercheurs ont observé cette habitude puante chez les pandas géants Qinling sauvages (Ailuropoda melanoleuca qinlingensis), une sous-espèce qui vit dans les montagnes Qinling dans la province chinoise du Shaanxi. Les pandas reniflaient et se vautraient dans des tas de crottes de cheval fraîches, et la fréquence de leurs parties de merde atteignait généralement un sommet lorsque les températures étaient basses, selon une nouvelle étude.

En 10 ans d’observation des pandas Qinling dans la nature, les scientifiques ont commencé à remarquer que les ours affichaient fréquemment certains comportements lorsqu’ils rencontraient de la bouse de cheval fraîche. Ils renifleraient le fumier; frottez contre le fumier avec leurs joues; rouler dans le fumier; et enfin enduire le fumier sur leur corps.

Pour mieux comprendre ce que faisaient les pandas, les chercheurs ont installé 24 pièges à caméras infrarouges dans une zone protégée des monts Qinling où vivaient plus de 20 pandas, enregistrant 38 instances de caca de pandas entre juillet 2016 et juin 2017.

«Nous avons été surpris de constater que les événements capturés se sont produits certains mois mais pas toute l’année, impliquant un modèle de comportement saisonnier», ont-ils écrit dans l’étude, publiée le 7 décembre dans la revue. Actes de l’Académie nationale des sciences .

Le roulage de caca se produisait le plus souvent entre novembre et avril, et environ 95% des festivités relatives aux excréments se produisaient lorsque les températures étaient inférieures à 59 degrés Fahrenheit (15 degrés Celsius). Aucun roulage de caca ne s’est produit lorsque les températures étaient supérieures à 20 ° C (68 ° F), selon l’étude.

Ce n’est pas de la saleté. (Crédit d’image: Fuwen Wei)

Mais qu’est-ce qui pourrait expliquer l’attraction fécale des pandas? Les scientifiques soupçonnaient que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec deux composés qui sont abondants dans le fumier de cheval frais – que les pandas préféraient – mais qui sont rares dans les excréments plus anciens: le bêta-caryophyllène (BCP) et l’oxyde de caryophyllène (BCPO). Pour confirmer cette préférence, les chercheurs ont testé des pandas captifs dans le zoo de Pékin à l’aide de fumiers artificiels faits de foin, et les pandas captifs ont «fréquemment visité» les fumiers traités généreusement avec BCP et BCPO, mais ont montré peu d’intérêt pour les fumiers qui n’étaient pas saturés de les composés.

Parce que le roulement du caca du panda était saisonnier, les scientifiques se sont demandé si la température pouvait être un facteur, et ils ont constaté que les souris traitées avec le BCP et le BCPO étaient moins sensibles au froid. Il est possible que les terminaisons nerveuses de la peau des pandas contiennent des récepteurs pour les composés; rouler dans le caca rendrait alors temporairement les pandas moins sensibles au froid de l’hiver, ont rapporté les chercheurs.

Les pandas sauvages ont peut-être été introduits à cet avantage inattendu par d’anciennes routes commerciales en Chine qui ont divisé leurs habitats de montagne en deux au quatrième siècle avant JC, ont écrit les scientifiques. Avec une présence constante des chevaux sur la route du royaume de Shu (dans l’actuelle province du Sichuan) à la capitale de Chang’an (connue aujourd’hui sous le nom de Xi’an, la capitale de la province du Shaanxi), les pandas se seraient acclimatés au fil du temps. à l’odeur du fumier de cheval, les amenant à enquêter et finalement à découvrir une récompense malodorante pour leur curiosité, selon l’étude.

