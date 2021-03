Les Outriders marqueront les tricheurs avec un filigrane en jeu

Le développeur People Can Fly va sévir contre les tricheurs dans Outriders lors de son lancement la semaine prochaine, mais pas en les bannissant immédiatement. Les personnes identifiées comme ayant triché auront un «filigrane discret mais visible» placé sur leur HUD à tout moment, ce qui signifie que tout jeu qu’ils partagent en ligne peut être immédiatement identifié comme illégitime. Ils pourront toujours jouer au jeu, mais le studio les empêche également de faire des rencontres avec des joueurs qui respectent les règles. Les tricheurs ne pourront faire équipe qu’avec d’autres tricheurs en ligne, ce qui signifie que le processus de matchmaking prendra beaucoup plus de temps. People Can Fly vérifiera tous les comptes le jour du lancement, puis à intervalles réguliers après la sortie.

Sur les deux millions de joueurs qui ont échantillonné la démo des Outriders, 200 ont été identifiés comme des tricheurs. « Nous pouvons tous vous voir. Oui, même la personne qui s’est donnée 600 armes légendaires », a posté le développeur sur Reddit. People Can Fly poursuit ensuite en décrivant ce qu’il considère comme enfreignant les règles:

Lancer intentionnellement le jeu sur PC sans Easy Anti Cheat (EAC)

Modifier des fichiers de jeu pour valoriser un personnage: niveaux, compétences, inventaire, etc.

Modification externe du temps de jeu pour réduire les fonctionnalités dépendant du temps telles que les fournisseurs et les défis

Utiliser un programme d’entraînement ou similaire pour obtenir des avantages dans le jeu

Utiliser des programmes de modification du gameplay tels que des aimbots ou des wallhacks

Bien sûr, une grande partie de cela ne s’applique qu’à la base d’utilisateurs du PC, mais cela vaut la peine de revoir ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas puisque Outriders utilise le jeu croisé. Le simple fait de cultiver des armes et des ressources n’est pas considéré comme une triche. « Même si la quantité de coups cette le capitaine subit pourrait être considéré comme contraire à l’éthique. RIPThatCaptain. « Le jeu sortira le 1er avril 2021. Allez-vous vérifier le tireur de pilleurs? Ne trichez pas dans les commentaires ci-dessous.