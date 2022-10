Les Oscars ne nommeront pas Will Smith pour sa participation à Emancipation

Les électeurs des Oscars sont contre la nomination Will-Smith pour sa participation au film »émancipation ». Selon de nouvelles informations, des membres du Académie des arts et des sciences du cinéma aura le temps de juger de l’implication dramatique de Smith, avec Manzana annonçant la première du film pour décembre de cette année.

Cependant, moins d’un an après que Smith ait giflé roche de chris lors de la 94e édition des Oscars, les électeurs ont refusé d’offrir à l’acteur une nomination dans la catégorie Meilleur acteur. Alors que certains participants anonymes étaient ouverts à considérer Smith comme candidat, la plupart d’entre eux ont complètement évité le lauréat de l’Oscar l’année dernière.

Une citation du membre de la branche des producteurs, Lawrence David Foldès, en vint à inclure Smith dans la liste noire de l’industrie cinématographique. « J’ai été surpris, mais pas surpris, d’apprendre la sortie de ‘Emancipation’ cette année. J’ai été surpris parce que je pense que l’industrie devrait éviter Smith, pas embrasser et améliorer son image », a déclaré Foldes. « Voulez-vous voter pour Smith ? PAS MOYEN. »

Le coup de Smith à Rock est venu après que le comédien ait fait une blague sur la femme de l’acteur, Jada Pinkett Smith. Will Smith a ensuite reçu le prix du meilleur acteur pour sa performance dans « King Richard » et a présenté des excuses officielles le lendemain, mais le contrecoup de l’incident a incité Smith à démissionner de l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Dans les mois qui ont suivi les Oscars, la popularité de Smith a chuté et les projets de films mettant en vedette l’acteur ont été suspendus ou annulés. Dans une vidéo YouTube pour répondre à ses fans, affirmant qu’il avait contacté directement Chris Rock, Smith a déclaré « le message qu’il a reçu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il vous répondra ».

Le prochain film avec Smith, »Emancipation », est réalisé par Antoine Fouqa, et suit un esclave en fuite qui échappe aux chasseurs dans le sud tout en cherchant la liberté dans le nord, rejoignant finalement l’armée de l’Union. Le film est basé sur l’histoire vraie de l’esclave qui a fait l’objet d’une photo connue sous le nom de The Scourged Back, publiée dans le journal The Independent en mai 1863.

»Emancipation » sortira en salles le 2 décembre et sera disponible sur la plateforme de streaming Apple TV le 9 décembre.