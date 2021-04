Les os du cou bizarres ont aidé les ptérosaures à soutenir leur cou de la taille d’une girafe et leur énorme tête

À l’âge des dinosaures, les ptérosaures azhdarchidés – des reptiles en flèche qui pouvaient atteindre la taille des avions – soutenaient leur cou absurdement long et leur grosse tête pendant le vol grâce à une structure osseuse interne inédite dans leurs vertèbres cervicales, selon une nouvelle étude.

Cette structure unique, qui ressemble aux rayons d’une roue de bicyclette, a permis au plus grand ptérosaures tel que Quetzalcoatlus northropi, qui avait une envergure de plus de 30 pieds (10 mètres), pour voler avec des cous plus longs qu’un girafe cou, les chercheurs ont découvert.

« L’une de nos découvertes les plus importantes est la disposition des entretoises transversales dans le centre vertébral [the inner wall of the vertebrae], « co-chercheur de l’étude Dave Martill, professeur de paléobiologie à l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni, dit dans un communiqué . « Cela ne ressemble à rien vu auparavant dans une vertèbre de n’importe quel animal. »

L’équipe a découvert que chez les ptérosaures de la famille des Azhdarchidae, ces structures en forme de bâtonnets reliaient les parois intérieures des vertèbres du cou en grande partie creuses. Ces tiges minces avaient un diamètre moyen de 0,04 pouces (1,16 millimètre), et elles étaient « disposées en hélice le long de la longueur de la vertèbre », a déclaré Martill. « L’évolution a façonné ces créatures en dépliants incroyables et d’une efficacité à couper le souffle. »

Les ptérosaures ne sont pas des dinosaures, mais ont vécu à leurs côtés après leur émergence à la fin de la période du Trias, il y a environ 225 millions d’années, jusqu’à ce qu’ils disparaissent des archives fossiles à la fin du Crétacé, il y a environ 65,5 millions d’années.

Cette coupe transversale de la vertèbre du ptérosaure montre la disposition en forme de rayon en son sein. (Crédit d’image: Williams et al. IScience.)

Jusqu’à présent, les chercheurs soupçonnaient que les os du cou d’un ptérosaure n’avaient qu’une simple structure de tube dans un tube, a déclaré Martill. Mais cette structure proposée n’aurait probablement pas fourni le long cou suffisamment de soutien pour la tête du ptérosaure – qui pourrait être plus longue que 1,5 m (5 pieds) – en particulier lorsqu’il a attrapé et transporté de lourdes proies dans les airs pendant la chasse.

« Ces animaux ont un cou ridiculement long », a déclaré le premier auteur de l’étude, Cariad Williams, qui s’est spécialisé en paléontologie à l’Université de Portsmouth et est maintenant doctorant à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, dans le communiqué. Chez certaines espèces de ptérosaures, la cinquième vertèbre du cou de la tête est aussi longue que le reste du corps de l’animal.

« Nous voulions en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ce cou incroyablement long, car il semble avoir très peu de mobilité entre chaque vertèbre », a déclaré Williams.

Cette vertèbre de cou de ptérosaure a une construction de rayons en forme de roue de bicyclette. (Crédit d’image: Williams et al.)

Pour enquêter, ils ont fait une tomodensitométrie (CT) aux rayons X d’un spécimen de ptérosaure du Crétacé bien conservé (Alanqa saharica) découvert au Maroc. Les résultats ont montré les lignes en forme de toile d’araignée disposées en hélice qui sillonnent l’intérieur des vertèbres du cou.

Les calculs de charge de la vertèbre du cou ont montré que 50% seulement de ces supports en forme de rayons augmentaient le poids que le cou pouvait supporter, sans flambage, jusqu’à 90%, ont déclaré les chercheurs. Ces rayons, ainsi que la structure tube-dans-un-tube, montrent comment les ptérosaures auraient pu capturer et transporter des proies lourdes sans blesser leur long cou.

La découverte, qui montre à quel point les cous de ptérosaures étaient « incroyablement complexes et sophistiqués », a déclaré Martill, a été publiée en ligne mercredi 14 avril dans le journal. iScience .

