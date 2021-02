Les os de saint Jacques le jeune, l’un des 12 apôtres, appartiennent à quelqu’un d’autre

Des fragments d’os que l’on pensait depuis longtemps provenir de Saint Jacques le Jeune, l’un des 12 apôtres qui auraient pu être le frère de Jésus, ne pouvaient pas provenir de lui, selon une nouvelle étude.

L’église Santi Apostoli à Rome a abrité des fragments d’un fémur, ou os de la cuisse, pendant plus de 1500 ans, pensant qu’ils étaient de Saint-Jacques. Mais la datation au radiocarbone a révélé qu’ils devaient provenir d’une autre personne inconnue, selon une étude publiée le 29 janvier dans le journal. Science du patrimoine .

C’est parce que saint Jacques le Jeune, que certains érudits pensaient être le frère de Jésus Christ , a vécu au premier siècle après JC, alors que les fragments étaient datés entre 214 et 340 après JC, selon l’étude.

«Nos dates, bien que réfutant c’était Saint-Jacques, tombent dans une période sombre, entre le moment où les apôtres sont morts et le christianisme est devenu la religion dominante dans l’Empire romain», a déclaré l’auteur principal de l’étude Kaare Lund Rasmussen, professeur d’archéométrie (archéologie science) à l’Université du Danemark du Sud, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Les reliques religieuses, les restes mortels d’un saint ou les objets qu’un saint a touchés sont vénérés dans le catholicisme romain, selon Encyclopedia Britannica .

Les Romains ont déplacé des reliques de martyrs chrétiens, tels que Saint-Jacques, des tombes aux églises désignées pour le culte après que le christianisme soit devenu la religion officielle de l’empire en 380 après JC. , avec des fragments d’un tibia et d’un pied momifié, qui appartiendraient à l’apôtre saint Philippe, selon une déclaration publié par l’Université du Danemark du Sud.

Pour dater les fragments, l’équipe a décontaminé le fémur, qui montrait des signes d’avoir été traité avec une substance contenant du mercure – probablement fait il y a des centaines d’années pour tenter de le préserver – puis extrait collagène , ou protéines trouvé dans les tissus conjonctifs. Ils ont également extrait un seul acide aminé du collagène et soumis leurs échantillons à une datation au radiocarbone.

Dans la datation au radiocarbone, les scientifiques mesurent le rapport des isotopes du carbone, ou différentes versions de l’élément, dans l’échantillon. Parce que certains isotopes de carbone se désintègrent plus rapidement que d’autres, la quantité laissée dans un échantillon révèle quand l’objet était pour la dernière fois dans quelque chose de vivant. Le processus a produit des dates identiques pour le collagène et l’acide aminé – entre 214 et 340 après JC, a déclaré Rasmussen à 45Secondes.fr.

Rasmussen et son équipe n’ont pas déterminé l’âge des restes qui appartiendraient à saint Philippe. « Nous étions réticents à prélever des échantillons et avons pensé que la décontamination pourrait s’avérer plus difficile », a déclaré Rasmussen.

Les chercheurs ne savent pas d’où viennent le fémur et autres restes ni qui les a transportés à l’église au sixième siècle. « Nous considérons qu’il est très probable que quiconque a déplacé ce fémur vers l’église Santi Apostoli, ait cru qu’il appartenait à Saint-Jacques. Ils doivent l’avoir pris dans une tombe chrétienne, donc il appartenait à l’un des premiers chrétiens, apôtre ou non, « Rasmussen dit dans la déclaration .

