Les ordinateurs portables de jeu Acer 2021 utilisent les dernières innovations d’AMD, d’Intel et de Nvidia

Contrairement à certains fournisseurs qui choisissent d’associer les GPU d’ordinateurs portables GeForce RTX 30 de Nvidia avec le nouveau Ryzen 5000 d’AMD ou les puces Tiger Lake H35 d’Intel, Acer a décidé de les offrir tous et de laisser les acheteurs le régler.

La bonté AMD démarre avec la série Acer Nitro 5. Le Nitro 5 sera livré avec des options d’affichage de 15,6 pouces ou 17,3 pouces, offrant une résolution de 2560 x 1440 avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz pour ceux qui veulent plus de pixels et un taux de rafraîchissement rapide – ou des écrans 1080p avec un taux de rafraîchissement fulgurant de 360 ​​Hz pour les joueurs compétitifs.

Les deux tailles d’ordinateurs portables offriront deux emplacements PCIe M.2 ainsi qu’une baie de lecteur 2,5 pouces. Les options de RAM vont jusqu’à 32 Go de DDR4 / 3200, tandis que la mise en réseau comprend Killer E2600 Ethernet et WiFi 6.

Acer affirme que le Nitro 5 offrira le Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs d’AMD, qui est un processeur entièrement déverrouillé à TDP supérieur. Et à côté, Acer proposera jusqu’à la GeForce RTX 3080, le nouveau GPU GeForce haut de gamme de Nvidia pour les ordinateurs portables.

Cela vaut la peine d’être souligné car le Nitro 5 d’Acer marque officiellement le premier ordinateur portable AMD Ryzen annoncé avec un GPU GeForce haut de gamme à l’intérieur. Déjà. Bien que Ryzen 4000 d’AMD ait été une puce incroyablement rapide, tout au long de 2020, elle n’a jamais été associée à quelque chose de plus rapide qu’une GeForce RTX 2060. Alors oui, fans d’AMD, la sécheresse est enfin terminée.

Les fans d’AMD à la recherche de quelque chose de moins cher peuvent vouloir parcourir l’ordinateur portable Aspire 7 d’Acer, qui associera une puce Ryzen 5000 à une GeForce GTX 1650. Pesant environ 4,7 livres, l’Aspire 7 sera livré avec un écran 1080p de 15,6 pouces et un support WiFi 6. Les fans de True Red Team qui n’achèteront qu’AMD peuvent le faire avec l’Aspire 5. Ce portable est livré avec un processeur AMD 5000 et une Radeon RX 640.

Le Nitro 5 sera disponible aux États-Unis le mois prochain avec des prix à partir de 750 € pour la version avec un GPU RTX 3060 et un panneau de 15,6 pouces. Le Nitro de 17,3 pouces débutera à 850 €. Les personnes intéressées par l’Aspire 7 devront attendre jusqu’en mars, avec des prix commençant à 750 €. Le tout-AMD Aspire 5 est également livré en mars, avec des prix commençant à 550 €.

Acer Le nouveau Predator Triton 300 SE d’Acer comportera un panneau de 14 pouces, des graphiques Tiger Lake H35 SE et GeForce RTX 3060.

Avant de cliquer sur un ordinateur portable AMD, Acer offre également un peu d’amour à Intel. Un inconvénient du Nitro 5 abordable d’Acer sera probablement son corps volumineux et l’utilisation de plastiques. Pour les personnes qui préfèrent une apparence et une sensation haut de gamme (et sont prêtes à payer pour cela), Acer proposera son nouveau Predator Triton 300 SE, qui élimine le plastique pour le métal et l’épaisseur pour le mince.

Le assez léger 3,75 livres. L’ordinateur portable contient un écran 14 pouces 1080ps avec un taux de rafraîchissement rapide de 144Hz et des cadres fins. À l’intérieur, il y a le nouveau processeur Tiger Lake H35 SE d’Intel de 11e génération qui offrira des vitesses d’horloge très élevées parmi ses 4 cœurs, associé à la nouvelle puce graphique GeForce RTX 3060 de Nvidia. Étant donné que le Predator Triton 300 SE fonctionne sur Tiger Lake, vous obtiendrez également Thunderbolt 4, que nous n’avons toujours vu nulle part ailleurs que sur un ordinateur portable Intel. Le Predator Triton 300 SE sera livré en mars avec un prix de départ de 1400 €.

Acer Le très populaire Predator Helios 300 d’Acer emballera jusqu’à une GeForce RTX 3080 aux côtés de son processeur Intel de classe H.

Si vous voulez plus de graphiques avec un processeur Intel, vous devrez accepter un corps en plastique, mais cela en vaut peut-être la peine avec le Predator Helios 300 d’Acer. Cet ordinateur portable marie le puissant GeForce RTX 3080 de Nvidia avec un 240Hz ridiculement rapide, 15,6 pouces écran.

Cependant, vous ne trouverez pas de puce Intel de 11e génération à l’intérieur, car Acer s’en tiendra aux processeurs Intel de classe H de 10e génération existants pour l’alimenter. Pourtant, le Predator Helios 300 d’Acer est depuis longtemps l’un des plus vendus, sinon la meilleur vendeur sur Amazon depuis longtemps en raison de son rapport qualité-prix exceptionnel. Vous ne trouverez probablement pas le RTX 3080 dans la version la plus abordable, qui commence à 1250 € lors de sa livraison le mois prochain.

