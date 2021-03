Les orangs-outans et les bonobos du zoo américain reçoivent le vaccin expérimental COVID-19

Neuf grands singes du zoo de San Diego sont les premiers primates non humains à recevoir un vaccin expérimental COVID-19, selon des informations.

En février, quatre orangs-outans et cinq bonobos du zoo ont chacun reçu deux doses du vaccin, qui a été développé par la société pharmaceutique vétérinaire Zoetis, selon National Geographic .

Le zoo a contacté Zoetis après plusieurs des les gorilles de leur parc safari ont été testés positifs au COVID-19 en janvier, et la société a répondu en fournissant une petite quantité de leur vaccin, selon une déclaration de Zoetis .

« Ce n’est pas la norme. Dans ma carrière, je n’ai pas eu accès à un vaccin expérimental aussi tôt dans le processus et je n’ai pas eu un désir aussi irrésistible de vouloir en utiliser un », Nadine Lamberski, chef de la conservation et de la faune responsable de la santé de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, a déclaré au National Geographic.

Un gorille doit également être vacciné au zoo, mais comme de nombreux gorilles ont déjà été testés positifs et se sont rétablis du COVID-19, ils sont actuellement moins prioritaires pour la vaccination, selon Le New York Times .

Mais Zoetis prévoit de fournir plus de vaccins au zoo de San Diego et à d’autres zoos une fois qu’ils auront une plus grande quantité de vaccins, a rapporté le Times.

Zoetis a initialement développé leur Vaccin COVID-19 pour utilisation chez les chiens et les chats , mais est ensuite passé à l’étude du vaccin chez le vison après des épidémies se sont produites dans des fermes de visons l’année dernière. Le vaccin est encore expérimental – il n’a pas encore été approuvé pour une utilisation chez les animaux aux États-Unis, mais la société est actuellement en pourparlers avec le ministère américain de l’Agriculture pour l’approbation de son vaccin COVID-19 chez les visons, indique le communiqué.

Le vaccin de Zoetis est similaire au vaccin Novavax COVID-19 pour l’homme, qui délivre une version modifiée de la «protéine de pointe» du coronavirus, selon Magazine scientifique .

Il n’est pas rare qu’un vaccin développé pour une espèce animale soit réutilisé pour une autre espèce, selon CBS News . En effet, les singes du zoo de San Diego reçoivent également des vaccins contre la grippe humaine et la rougeole, a rapporté CBS News.

Les membres d’une autre espèce animale, le furet à pattes noires en voie de disparition, ont également reçu un vaccin COVID-19 expérimental différent dans le Colorado l’année dernière, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.