Les options de personnalisation d’OlliOlli World signifient que vous pouvez jouer en tant que bourdon du skateboard

OlliOlli World est le troisième jeu de la merveilleuse série de skateboard de Roll7, et il s’annonce très bien. Nous avons mis la main sur le skate-’em-up à défilement latéral plus tôt dans l’année et nous sommes repartis plutôt impressionnés, et il continue à avoir fière allure à chaque fois que nous le voyons. Exemple concret : cette nouvelle bande-annonce, qui se concentre sur les options de personnalisation.

Alors que les deux premiers jeux vous faisaient jouer en tant que skateur indescriptible, cette entrée vous permettra enfin de créer votre propre personnage. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il y aura un large éventail d’options pour que vous puissiez façonner votre patineur comme vous le souhaitez. Il y a aussi une tonne d’options de vêtements, l’une d’entre elles étant une magnifique combinaison bourdon que nous utiliserons dès que possible. Nous espérons sincèrement que plus de cette bêtise est présente.

En plus de leur apparence cosmétique, vous pouvez donner à votre personnage un style unique, avec différentes animations et positions qui seront vues en jouant en ligne. Ce n’est rien que nous n’ayons jamais vu auparavant, mais avec le style artistique impressionnant de ce jeu, la personnalisation est définitivement une victoire.

OlliOlli World est disponible sur PlayStation 5 et PS4 cet hiver – jouerez-vous à celui-ci ? Obtenez steezy dans la section commentaires ci-dessous.