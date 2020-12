Les objets fabriqués par l’homme l’emportent désormais sur tous les êtres vivants sur Terre

Toute la splendide verdure de l’Amazonie. Tous les poissons du Pacifique. Chaque microbe sous les pieds. Chaque éléphant dans les plaines, chaque fleur, chaque champignon et chaque mouche des fruits dans les champs, ne l’emportent plus sur la quantité de choses que les humains ont fabriquées.

Les estimations de la masse totale de matériaux fabriqués par l’homme suggèrent que 2020 est l’année où nous dépassons le poids sec combiné de tous les êtres vivants sur Terre.

Remontez à une époque avant que les humains ne commencent à labourer les champs et à s’occuper du bétail, et vous découvrirez que notre planète était recouverte d’une biosphère qui pesait environ 2 x 10 ^ 12 tonnes.

Grâce en grande partie à notre habitude d’agriculture, d’exploitation minière et de construction d’autoroutes là où les forêts poussaient autrefois, ce chiffre a maintenant diminué de moitié.

Selon une petite équipe de chercheurs en environnement de l’Institut Weizmann des sciences en Israël, la masse d’objets construits par les humains – des gratte-ciel aux boutons – a tellement augmenté que cette année pourrait être le moment où la biomasse et la production de masse correspondent.

Le moment exact de cet événement historique dépend de la façon dont nous définissons le point exact où un morceau de roche ou une goutte de pétrole brut passe de la ressource naturelle à l’élément manufacturé.

Mais étant donné que nous réorganisons actuellement environ 30 gigatonnes de nature en n’importe quoi, des bibliothèques IKEA aux appartements de luxe chaque année (un taux qui double tous les 20 ans depuis le début des années 1900), un tel flou sera bientôt arbitraire.

Les chercheurs attirent notre attention sur ce moment déprimant de l’histoire comme symbole de notre domination croissante sur la planète.

«Au-delà de la biomasse, alors que l’effet global de l’humanité s’accélère, il devient de plus en plus impératif d’évaluer et de surveiller quantitativement les flux de matières de notre système socio-économique, également connu sous le nom de métabolisme socio-économique», écrivent les chercheurs dans leur rapport.

L’inquiétude concernant l’expansion métaphorique de la taille de la société n’est pas nouvelle. Les chercheurs croient les chiffres sur la gourmandise de l’humanité en énergie et en matières premières depuis des années.

Lorsqu’il s’agit de calculer la masse de ressources englouties par nos complexes industriels, les études antérieures ont généralement centré leurs estimations sur la productivité primaire.

Ce n’est pas vraiment surprenant. De la coupe des forêts pour l’agriculture au pillage des océans pour leurs stocks de poissons, nous sommes de plus en plus conscients que notre faim de steaks en T et de boîtes de thon pratiques dans l’eau de source a un coût écologique élevé.

S’il est important de garder à l’esprit les parties les plus vertes de notre environnement, cette étude montre pourquoi notre faim insatiable de sable, de béton et d’asphalte ne doit pas être ignorée, compte tenu de la contribution des infrastructures à notre consommation globale.

«La masse anthropique, dont l’accumulation est documentée dans cette étude, ne provient pas du stock de biomasse mais de la transformation des ordres de grandeur des stocks supérieurs de roches et de minéraux principalement», note l’équipe.

Les chiffres peuvent être difficiles à visualiser. Si la masse totale de tous les humains dépasse 300 millions de tonnes, nous pourrions dire qu’il y a 3,8 tonnes supplémentaires d’ustensiles de cuisine, de jets géants, de micro-ondes et de piscines d’arrière-cour sur Terre chaque année pour chacun de nous.

Pourtant, nous n’avons pas tous une part égale des bénéfices de cette croissance, et nous n’avons pas tous la même influence sur elle.

Étant donné que notre obsession pour la croissance économique joue un rôle majeur dans notre taux de consommation croissant, le ralentir nécessitera de repenser les fondements mêmes de notre fonctionnement en tant que société mondiale.

Le pronostic d’un avenir plus concret que la forêt est loin d’être nouveau. Mais avec 2020 servant de carrefour symbolique vers une nouvelle époque de consommation humaine, il n’y a pas de meilleur moment pour agir.

Cette recherche a été publiée dans La nature.

Cet article a été initialement publié par ScienceAlerte. Lire l’article original ici.