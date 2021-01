Les nouvelles règles TikTok pour les moins de 16 ans

La plateforme de partage vidéo TIC Tac il est largement utilisé par des utilisateurs jeunes et très jeunes, c’est pourquoi les préoccupations concernant la confidentialité de l’application et le contenu hébergé sur ses serveurs se font particulièrement sentir. Pour cette raison, les développeurs ont inauguré un nouvel ensemble de règles d’utilisation de l’application dédié exclusivement aux mineurs, et conçu pour rendre leur expérience de navigation dans le contenu de la plate-forme et leurs interactions avec les autres abonnés plus sûres.

Les restrictions les plus strictes s’appliqueront aux utilisateurs âgés de entre 13 et 15 ans. Pour cette catégorie d’abonnés, les nouveaux comptes seront automatiquement rendus privés, c’est-à-dire qu’ils ne seront pas recommandés par les algorithmes TikTok et uniquement abonnés qui ont été approuvés du propriétaire du profil. Les vidéos publiées par ces utilisateurs peuvent également être commenté uniquement par des amis, ou restent incommentables; l’option autorisant les commentaires de tous les utilisateurs de la plateforme a été supprimée.

Duos et Stitch – deux types de contenus favorisant le contact entre les utilisateurs de la plateforme – sont désormais confidentiels aux plus de 16 ans, même si ceux qui ne sont pas encore majeurs peuvent publier et participer à ce type de clip uniquement avec des amis et abonnés approuvés. Même le télécharger des vidéos il n’est disponible que pour le contenu téléchargé par des utilisateurs de plus de 16 ans, mais pour les mineurs, la possibilité de télécharger leurs clips par des amis et des inconnus sera toujours activée dans les paramètres.

En fait, bon nombre de ces restrictions tu peux te déplacer facilement: pour certains, étant de simples paramètres par défaut, il suffit de visiter le menu de confidentialité de l’application; pour d’autres, il suffit de déclarer un âge autre que le vôtre. TikTok en est conscient et après toutes les innovations introduites ne sont pas conçues pour être une solution définitive au problème de la vie privée et de la sécurité en ligne des mineurs: qui les supervise devra encore faire attention comment l’application est utilisée et, si c’est le cas, vérifiez son fonctionnement avec les options présentes dans TikTok.