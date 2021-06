Les nouvelles conditions Bizum entrent en vigueur aujourd’hui : ce qui change et comment cela nous affecte en tant qu’utilisateurs

Fin avril, les banques ont commencé à informer les utilisateurs de Bizum que les conditions de service changeraient le 15 juin. Fondamentalement, Bizum allait limiter le nombre de virements que nous pouvons recevoir par mois de 150 à 60, moins de la moitié. Aujourd’hui, nous sommes le 15 juin, la politique entre donc enfin en vigueur, comme en témoigne le site Web de la plateforme.

Pour des raisons pratiques, le service ne change pas, c’est simplement quelque chose plus limité en termes de réception d’argent. Dans cet article, nous allons passer en revue ce que sont les nouvelles et comment elles nous affectent, que nous envoyions de l’argent ou que nous en recevions.

Comment les nouvelles conditions Bizum nous affectent

Les conditions Bizum sont un norme-cadre pour les 31 banques qui participent à la plateforme. Disons que Bizum établit une série de limites maximales que les banques peuvent adopter dans leur intégralité ou adapter à leur manière, tant que leurs propres conditions ne sont pas dépassées par rapport aux limites de Bizum.

Ce qui change aujourd’hui chez Bizum, c’est le nombre de virements que l’on peut recevoir à la fin du mois. Jusqu’à présent, le nombre de réceptions d’argent était limité à 150 réceptions par mois. A ce jour, ce nombre est réduit à 60 opérations.. Cependant, rappelons-nous que les règles Bizum sont des règles-cadres, les banques peuvent donc laisser la limite à 60 ou moins si elles le jugent approprié. De la même manière, Nous pouvons également effectuer jusqu’à 60 demandes d’argent par mois.

Cela signifie-t-il que nous ne pouvons envoyer de l’argent que 60 fois ? Pas du tout. Nous pouvons effectuer autant d’expéditions que nous le souhaitons, mais nous ne pouvons recevoir que 60 virements. Pour mieux le voir, prenons un exemple. Supposons que Paco va envoyer de l’argent à Juan.

Paco peut envoyer de l’argent 300 fois à Juan s’il le souhaite, mais Juan ne peut recevoir que 60 virements par mois (ou moins si sa banque l’a établi). Paco n’a à se soucier de rien, c’est Juan qui doit faire attention à ne pas dépasser les 60 réceptions. En résumé:

Pouvons envoyer de l’argent autant de fois que nous le voulons .

. Pouvons recevoir jusqu’à 60 virements par mois .

. Pouvons faire jusqu’à 60 demandes d’argent par mois.

Et pourquoi ces changements ? Selon Bizum, « continuer à garantir la sécurité » et ajuster la plateforme « à la réalité de l’usage le plus courant des utilisateurs ». Cependant, nous ne pouvons pas oublier que d’ici la fin de l’année Bizum a l’intention d’apporter le paiement via QR aux magasins physiques. L’utilisation de Bizum dans des environnements commerciaux a différentes conditions qui sont établies par la banque qui fournit le servicePar conséquent, cette nouvelle limite de 60 encaissements semble viser à limiter l’utilisation que les entreprises peuvent faire de Bizum, agissant comme s’il s’agissait de particuliers.