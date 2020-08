Les nouveaux produits de jardin reposent sur la technologie Bluetooth

Un jardin intelligent n’a pas à coûter le monde: le fabricant Gardena annonce de nouveaux produits dotés de la technologie Bluetooth pour la saison des jardins 2021. Bien qu’ils aient une portée plus courte que les appareils dotés d’une passerelle intelligente, ils sont plus faciles à configurer et nettement moins chers.

Gardena propose ainsi une alternative à son système intelligent, dans lequel les appareils sont connectés et contrôlés via une passerelle centrale. Ce hub ne s’applique pas aux nouveaux appareils Bluetooth. Les produits comprennent des commandes d’irrigation et la tondeuse robot Silenio minimo.

Contrôle via la nouvelle application Bluetooth de Gardena

Vous connectez les appareils Bluetooth directement à la nouvelle application Bluetooth Gardena sur votre smartphone ou tablette. L’application est disponible gratuitement pour iOS et Android. Bien entendu, Bluetooth doit être activé sur le téléphone portable ou la tablette. Ensuite, vous pouvez contrôler les tondeuses à gazon robotisées et autres appareils à une distance maximale de dix mètres. L’inconvénient: il n’est pas possible de faire fonctionner les appareils à de plus longues distances, par exemple du travail ou d’un lieu de vacances. De plus, les appareils Blutooth ne peuvent pas être mis en réseau les uns avec les autres ni combinés avec le Gardena Smart System.

Irrigation et tondeuses à gazon robotisées avec Bluetooth

La commande d’irrigation peut être connectée directement à un robinet et combinée avec un capteur d’humidité du sol de Gardena. Si le sol est particulièrement humide, l’irrigation est réduite. Jusqu’à trois plans d’irrigation peuvent être créés dans l’application. Les grands jardins peuvent être couverts par la combinaison de plusieurs vannes d’irrigation à piles.

Le robot de tonte Sileno Minimo est compact et peut être contrôlé via Bluetooth.

La petite tondeuse robot Sileno minimo sera disponible en deux modèles en 2021: pour des surfaces allant jusqu’à 250 et 500 mètres carrés. Vous pouvez utiliser l’application Bluetooth pour définir des horaires de tonte et d’autres paramètres. Les robots de jardinage plus anciens de Gardena, tels que Sileno City, devraient également être contrôlables via la nouvelle application à l’avenir. Les modèles intelligents sont exclus.

Les appareils Bluetooth annoncés comprennent:

Contrôle d’irrigation Gardena Bluetooth (PVC 69,99 euros)

Unité de contrôle Gardena 9 V Bluetooth (49,99 euros)

Vanne d’irrigation Gardena 9 V Bluetooth (109,99 euros)

Coffret de promotion Gardena Valve Box 9 V Bluetooth (329,99 euros)

Gardena Sileno minimo (599,99 ou 699,99 euros)