Les nouveaux iPad Pro avec Thunderbolt se cachent, mais les MacBook M1 et leurs successeurs les accablent

En avril, disent-ils sur Bloomberg, nous aurons un nouvel iPad Pro. Les tablettes haut de gamme d’Apple incorporeront des nouveautés accrocheuses telles que un port Thunderbolt et un potentiel mini-écran LED sur le modèle 12,9 pouces, mais cela suffira-t-il pour rivaliser avec les nouveaux MacBook basés sur les puces M1?

C’est une question importante. L’iPad a évolué et voulait être de plus en plus portable, mais l’apparition des coins du MacBook M1 en particulier de l’iPad Pro, qui est mis à jour mais a pratiquement un avantage clair sur ses frères: son écran est tactile.

L’iPad est sauvegardé (surtout) qu’il est destiné à être touché

Ces derniers temps, le renouvellement de l’iPad a été intéressant dans le matériel, mais il l’a été beaucoup plus dans son logiciel. Le système d’exploitation iOS et iPadOS a été « macosifié » Et il a ajouté des fonctionnalités qui, jusqu’à il n’y a pas longtemps, n’étaient qu’une partie de macOS.

Entre elles prise en charge de la souris en surbrillance, mais aussi l’arrivée de l’explorateur de fichiers, du dock ou des widgets qui font d’iPadOS un système qui le rapproche très étroitement d’un système d’exploitation de bureau traditionnel comme macOS.

Eso ha permitido que el iPad se convierta en una máquina más preparada para producir y no tanto ya para consumir contenidos, y el inminente iPad Pro del que hablan en Bloomberg da un paso más en esa dirección, aunque esta vez con una mejora hardware interesante: la inclusion hypothétique d’un port Thunderbolt.

Cela permettra à cette tablette peut être connecté à des moniteurs externes plus nombreux et de meilleure qualité et que d’autres scénarios de transmission de données tirent également parti de la meilleure bande passante de ces connexions. C’est un changement qui, s’il se produit, est certainement intéressant, mais la question est de savoir s’il suffira aux gens d’acheter un iPad Pro et non l’un des nouveaux MacBook basés sur des puces M1?

Difficile de rivaliser avec le MacBook M1 si vous souhaitez produire

Les comptes ne semblent pas sortir: L’iPad Pro 12,9 pouces actuel coûte 1099 euros dans sa version de base avec 128 Go capacité. Le Magic Keyboard accrocheur avec trackpad pour ce modèle coûte 399 euros, mais on peut se contenter du Smart Keyboard de 189 euros (pas de trackpad, attention).

Vraisemblablement, le modèle de base du nouvel iPad Pro a un prix similaire, ce qui signifie que si nous voulons profiter de ses options de productivité, nous achetons au moins un de ces claviers, ce qui fait monter le prix à environ 1300 euros.

L’un des nouveaux MacBook Air avec la puce M1 Il coûte 1129 euros dans sa version de base avec 256 Go de capacité, clavier et trackpad inclus, bien sûr. Une équipe qui est également régie par macOS – un système d’exploitation de bureau complet et totalement orienté vers la productivité – mais qui permet également d’installer et d’utiliser toutes sortes d’applications iOS.

Il est vrai que le support de ces applications iOS est pour le moment incomplet: peu sont adaptés pour fonctionner sur un MacBook ou un Mac mini avec les puces M1. Certaines de ses fonctionnalités ne vont pas bien avec un paradigme d’applications maximisées en plein écran dans les formats 16:10 habituels des écrans de ces ordinateurs, ou les fenêtres ne peuvent pas être redimensionnées.

Cependant, le plus gros obstacle est un autre: dans ces MacBook M1, les applications et les jeux iOS, même s’ils fonctionnent, ne peuvent pas être «touchés». L’écran de ces ordinateurs n’est pas tactile, donc tout ce logiciel est un peu « boiteux« .

C’est le principal avantage de l’iPad aujourd’hui. Dans le cas de l’iPad Pro, c’est le seul vraiment différentiel si l’on cherche une machine avec laquelle consommer mais aussi produire en toute simplicité. C’est une tablette fantastique, sans aucun doute, mais l’apparition du nouveau MacBook M1 recoupe ces tablettes convertibles.

En réalité difficile de recommander iPad Pro par rapport à ces MacBook, et c’est beaucoup plus facile que si quelqu’un veut qu’une tablette Apple passe directement à l’iPad 10,2 pouces standard ou, tout au plus, à l’iPad Air de quatrième génération, un peu cher mais plus solvable grâce à son Apple A14 Bionic .

Le MacBook à écran tactile semble plausible

L’iPad Pro commence donc à devenir un produit au futur compliqué: ce qui le différencie du MacBook M1 on peut le trouver dans un iPad normalet les arguments en faveur du choix de ce modèle supérieur deviennent de moins en moins pratiques.

Ils sont également de plus en plus dépendants d’un choix beaucoup plus personnel dans lequel vous voulez juste « le meilleur iPad possible », bien que ses avantages réels avec le modèle standard ne soient pas très importants dans la pratique.

Il sera donc intéressant de voir comment se comportent les ventes de cet hypothétique iPad Pro, mais celui qui souscrit cela continue de s’interroger pourquoi Apple inclut la prise en charge des applications et des jeux iOS dans le nouveau MacBook d’une manière si imprudente, quelque chose d’inconvénient de la société Cupertino.

La réponse semble inévitable: que les modèles de MacBook à écran tactile apparaissent à un moment donné. Cela n’arrivera peut-être jamais, bien sûr, mais tous les signes semblent en faire une étape logique dans l’évolution du MacBook.