Les nouveaux épisodes de « Atlanta » auront une influence réelle

Fans de la série « Atlanta«Ils seront soulagés que le tournage des saisons trois et quatre soit très proche, alors ils attendent avec impatience leur retour à la télévision plus tard dans l’année.

La série créée et jouée par Donald Glover a une manière grossière et réaliste d’aborder les problèmes des personnes de la communauté de couleur dans le États Unis, quelque chose dont l’un de ses acteurs est conscient et rappelle que les nouveaux épisodes recevront une forte influence des événements de la vie réelle.

Lors d’une conversation avec NME, LaKeith Stanfield a offert quelques détails sur ce que les téléspectateurs pourraient attendre du nouveau travail de la production. «Je suis excité pour la nouvelle saison», a-t-il commenté, «Il s’est passé tellement de choses dans le monde. nous avons beaucoup de munitions ».

«En fait, je pense parfois que le monde est plus fou que tout ce que nous sommes capables de créer. Mais j’ai hâte de revoir mes amis. C’est toujours un bon moment. Stanfield a noté son enthousiasme à partager à nouveau l’écran avec Zazie Beetz, avec qui il pourrait travailler « Plus ils tombent durement», Film Netflix qui sort cette année.

Au cours de cette même interview, l’acteur a commenté qu’il voit Glover, son coéquipier et créateur de « Atlanta », comme son mentor numéro un. «Il a toujours eu une richesse de connaissances. Il a juste une perspective différente sur tout. Mais peut-être que la seconde est Jay Z. La façon dont il se comporte est inspirante. »

Actuellement, Keith Stanfield peut être vu dans le film plusieurs fois nominé. oscar « Judas et le Messie noir« Qui raconte les événements qui ont conduit à la trahison de Fred Hampton, président du parti » Black Panthers « dans l’Illinois. Stanfield a été nominé dans la catégorie « Meilleur second rôle masculin ».