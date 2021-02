Les nouveaux Chromebooks seront livrés avec Stadia de Google préinstallé

Google tente de transformer les Chromebooks en plates-formes de jeu, déclarant cette semaine que les nouveaux Chromebooks seront livrés avec le service de jeu en nuage Google Stadia pré-installé.

« Saviez-vous que les Chromebooks sont désormais livrés avec @GoogleStadia déjà installé? » le compte officiel «Made by Google» tweeté cette semaine. «Commencez à jouer à des jeux sans attendre les téléchargements ou les mises à jour. Cliquez sur l’icône Stadia dans le menu de votre application pour commencer. »

Le site d’actualités de Google 9to5Google rapporte que le lien Stadia ne s’affiche pas en tant qu’application Android, comme cela s’est produit précédemment. Au lieu de cela, Google installe Stadia en tant qu’application Web progressive: une «application» qui est essentiellement une page Web autonome, vous permettant de jouer à Stadia via un navigateur au lieu d’une application. Cela permet également à Google de mettre à jour rapidement la PWA avec le contenu et les mises à jour les plus récents.

Le service Stadia de Google cherchait à réinventer le jeu dans le cloud pour une nouvelle génération, en particulier les Chromebooks à bas prix qui ne disposaient pas des puissants GPU nécessaires au jeu. Malheureusement, le service a eu du mal à sortir de la porte et les premières critiques de Stadia étaient mitigées.

Google inclut déjà trois mois d’assistance Stadia avec chaque nouveau Chromebook, comme l’a noté 9to5Google, augmentant potentiellement la base de joueurs Stadia. Google a soulevé des doutes sur l’avenir de Stadia en supprimant ses propres studios de jeux internes, bien que la société ait déclaré qu’elle se concentrait simplement sur le contenu tiers existant.Assassins Creed, par exemple, plutôt que son propre développement interne.

Les Chromebooks de Google sont déjà un excellent moyen de jouer aux jeux disponibles sur la plateforme Microsoft Xbox, via l’application Xbox Game Pass pour Android. Les Chromebooks modernes qui peuvent exécuter des applications Android peuvent jouer à ces jeux via le cloud Microsoft, ce que les PC ne peuvent pas encore faire. Jusqu’à ce qu’ils le puissent, les Chromebooks alimentés par Google doivent être considérés comme des machines de jeu puissantes à part entière.

