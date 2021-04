Les nominés aux Oscars 2021 peuvent y assister en tant que «travailleurs essentiels"

Il a été annoncé que les nominés pour le Oscars et les invités à la cérémonie pourront assister à la cérémonie de remise des prix. 2021 avec le statut de travailleurs essentiels.

La numéro 93 des Oscars, qui sera diffusé le 25 avril à partir de Théâtre Dolby, permettra aux personnes qui assistent à l’événement, y compris les nominés et les invités, de compléter la documentation nécessaire pour être présents à Les anges.

Une lettre de l’Académie a été partagée dans laquelle les organisateurs des Oscars détaillent les mesures: «Ceux qui sont impliqués dans la production des Oscars, en tant que nominés et leurs invités, seront qualifiés de travailleurs essentiels, et seront donc autorisés à voyager et à avoir accès à un centre de test, répétitions et activités organisées par l’Académie lors de la production de l’événement ».

Grâce à la lettre, les dates d’arrivée des personnes présentes ont été détaillées, en tenant compte du fait qu’elles devront passer du temps en quarantaine. Les dates sont le 20 avril pour les voyageurs nationaux et ceux des pays à faible risque, tandis que ce sera le 17 avril pour les voyageurs des pays à haut risque.

«Si vous voyagez à Los Angeles de l’extérieur Californie, ils doivent être en quarantaine pendant 10 jours après leur arrivée et ils ne pourront interagir avec personne pendant ces jours, sauf les personnes qui vivent chez eux, ou les personnes avec lesquelles ils vivent », précise la lettre de l’Académie .