Les Mitchells Vs. la bande-annonce de Machines libère l’apocalypse du robot sur Netflix ce printemps

Nous avons une toute nouvelle bande-annonce pour Netflix Les Mitchells Vs. les machines. La comédie animée à venir vient des producteurs Phil Lord et Chris Miller, qui sont derrière des succès bien-aimés tels que Le film Lego et Spider-Man: dans le Spider-Verse. Cette fois, ils s’attaquent à du matériel original, avec Mike Rianda (Gravity Falls) dans le fauteuil du directeur. Décrit comme « une comédie d’action animée sur une famille ordinaire qui se trouve au milieu de son plus grand défi familial à ce jour … sauver le monde de l’apocalypse robotique », il semble être en phase avec ce à quoi nous sommes arrivés attendez de l’esprit de Lord et Miller.

Peu de temps est perdu alors que la bande-annonce s’ouvre sur un plan de robots détruisant le monde, à la recherche des derniers humains. Les Mitchell roulent ensuite sur ces robots dans leur break de 1993, prêts à se battre et à sauver le monde. Nous faisons ensuite connaissance avec Katie, la fille de la famille, qui était en quelque sorte le mouton noir de la famille avant que le soulèvement des robots ne s’installe. Il semble être un mélange d’action apocalyptique et légère, avec une histoire sincère de liens familiaux. Beaucoup d’humour est également injecté dans les images. Sans parler d’un carlin, qui est destiné à être la star de l’évasion.

Le casting de voix est assez impressionnant. Il comprend Abbi Jacobson (Ville large), Danny McBride (Pineapple Express), Maya Rudolph (Demoiselles d’honneur), Mike Rianda (Gravity Falls), Eric André (Mauvais voyage), Olivia Colman (Le favori), Fred Armisen (Portlandia), Beck Bennett (Saturday Night Live), Chrissy Teigen (Bataille de synchronisation labiale), John legend (La La Land), Charlyne Yi (En cloque), Blake Griffin (Trahison), Conan O’Brien (Conan), Sasheer Zamata (Fête), Elle Mills (La coupe en D), Alex Hirsch (Hameçons) et Jay Pharoah (Insensé). Mike Rianda a co-écrit le scénario aux côtés de Jeff Rowe (Désenchantement).

Les Mitchells contre les machines se concentre sur l’outsider créative Katie Mitchell. Elle est acceptée à l’école de cinéma de ses rêves et a hâte de quitter la maison. Mais son père, amoureux de la nature, insiste pour la conduire à l’école avec toute la famille pour créer des liens lors d’un dernier road trip forcé. Tout comme les choses ne peuvent apparemment pas empirer, la famille se retrouve soudainement au milieu du soulèvement des robots. Tout, des smartphones aux chambres, en passant par les méchants Furbys, est utilisé pour capturer tous les humains de la planète. Il incombe aux Mitchell, y compris la maman optimiste Linda, le petit frère excentrique Aaron, leur carlin spongieux, Monchi, et deux robots amicaux mais simples d’esprit, de sauver l’humanité.

Cela a été produit à l’origine par Sony Pictures et était destiné à une sortie en salles. Cependant, comme les cinémas sont restés fermés pendant la majeure partie de l’année dernière, Sony a choisi de vendre le film à Netflix à la place. Sony avait prévu de sortir le film sous le titre Lié à un moment donné. Netflix a choisi de revenir au titre d’origine. L’accord aurait été évalué à plus de 100 millions de dollars et comprend les droits chinois. Les Mitchells contre les machines arrive le 30 avril.

