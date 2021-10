Pourquoi Facebook a-t-il changé son nom en Meta ? Voici tous les mèmes sur l’annonce de Mark Zuckerberg.

Facebook a officiellement été renommé Meta et Internet a des blagues.

Jeudi 28 octobre, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé le changement de marque de sa marque mondiale sous le nom de Meta lors d’une conférence en réalité virtuelle. La nouvelle société regroupera toutes les marques de la plate-forme de médias sociaux – Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus – sous un même toit plus large.

Zuckerberg a déclaré que le nom de la société ne reflétait plus ce qu’elle faisait réellement et révélait également des plans pour le « métaverse ».

Eh bien, comme vous pouvez l’imaginer, le changement de nom ne s’est pas déroulé aussi bien que Zuckerberg l’avait prévu. Au lieu de cela, Internet rôtit absolument Meta avec des mèmes.

Voici tous les meilleurs mèmes et réactions concernant le changement de nom de Facebook en Meta.

Les méta-mèmes deviennent viraux après que Mark Zuckerberg a rebaptisé Facebook. Photo : Facebook, Alamy

Nous ne voulons pas de Meta. Nous voulons MySpace.

Tom ne le ferait jamais.

tout cela est arrivé parce que zuckerberg n’a jamais méta-fille jusqu’à l’université – Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 28 octobre 2021

Facebook se renommant « Meta » est une lueur d’espoir qu’il finira par suivre le chemin de MySpace. – Schooley (@Rschooley) 28 octobre 2021

Que signifient « méta » et le « métavers » de toute façon ?

Selon le dictionnaire Merriam-Webster, « méta » est un préfixe (un mot placé avant un autre) qui signifie après, au-delà ou « forme plus hautement organisée ou spécialisée ».

Et selon Facebook, le « métaverse » est le concept d’un monde virtuel auquel n’importe qui peut accéder à n’importe quoi, permettant aux gens d’interagir et de travailler au-delà de la réalité.

« Meta » signifie « Mark’s Extremely Thick Ass » 🍑 🍑 🍑 – Kate Knibbs ️ (@Knibbs) 28 octobre 2021

méta : se référant à lui-même ou aux conventions de son genre ; auto-référentiel. – jack⚡️ (@jack) 28 octobre 2021

Rachel Maddow vient de qualifier Facebook de « l’artiste anciennement connu sous le nom de Facebook ». ?? – Meta Kate (@ImSpeaking13) 29 octobre 2021

J’ai certainement déjà vu ce logo quelque part auparavant…

Voilà mon idée de tatouage.

Au lieu de demander : « Qu’avez-vous en tête ? » le nouveau Facebook va désormais commencer à demander : « C’est quoi le Meta avec toi ? – Mariana Z (@mariana057) 29 octobre 2021

On ne peut pas se plaindre de Facebook si Facebook n’existe pas.

Restez éveillé.

Il va falloir du temps pour s’habituer à dire « Il s’est radicalisé dans un groupe META » – L’émission quotidienne (@TheDailyShow) 28 octobre 2021

« Meta : Nous nous engageons à changer*. » *-ant notre nom, donc quand les gens essaient de nous accuser de diffuser délibérément du contenu stressant et haineux, nous pouvons dire que c’était Facebook, pas Meta. – Tom Fawkes (@TomFawkes) 28 octobre 2021

Toute la conférence était un peu dystopique.

Ça devient bizarre.

