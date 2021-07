Les mères au foyer devraient-elles payer un salaire par les contribuables ? Une étude dit qu’ils valent 178 201 € par an

Depuis qu’elle a commencé à se pavaner sur le podium de la vie en 1959, Barbie a occupé plus de 200 emplois.

Véritable icône, Barbie a tout vu et tout fait. En 1965, elle devient astronaute. Dans les années 90, elle s’est présentée à la présidence des États-Unis, la première femme – bien qu’une poupée – à figurer sur le bulletin de vote.

Ce n’est un secret pour personne que son CV impressionnerait l’esprit de n’importe quel recruteur LinkedIn moyen (en attendant que cette Barbie sorte, honnêtement).

En plus d’être un groupe de bras et de jambes en plastique à bout de souffle, sensationnel, il existe un autre métier qui nécessite que plusieurs cheminements de carrière soient entrelacés en un seul : être une mère au foyer.

Toutes les mamans ne peuvent pas dire qu’elles ont lancé leur carrière en tant que plongeur professionnel, ingénieur en robotique, athlète olympique et qu’elles ont eu la chance de se présenter à la présidence à la Barbie. Mais une infirmière autorisée, un sauveteur, une baby-sitter et un professeur d’école primaire ? Maintenant, ce sont toutes des professions dans lesquelles toute maman doit se lancer.

Barbie, bien sûr, Barbie n’a pas à se soucier de générer des revenus. Elle n’a pas de bouche à nourrir, de factures à payer ou de toit à garder au-dessus de sa tête, alors elle peut faire ce qu’elle veut.

Mais une mère au foyer ? Ceux-ci sont aussi réels qu’ils viennent, et comme Barbie, ils ne gagnent pas un centime.

Les mères au foyer devraient-elles recevoir un salaire prélevé sur l’argent de leurs impôts ?

Les mamans font beaucoup pour leurs enfants et la société, un travail qui se fait souvent sans compensation. Il est peut-être temps de repenser ce que valent les mamans.

Une estimation mise à jour de la valeur du travail d’une mère a été récemment publiée par Salary.com.

En suivant les prix du marché en temps réel de chaque poste occupé par une mère en 2019, un salaire approximatif de 178 201 € a été formé. C’est 15 620 € de plus que le calcul de l’an dernier.

« Les parents occupent le travail hybride ultime à la maison », a déclaré Sarah Reynolds, vice-présidente du marketing chez Salary.com. « Ce sont des PDG, des juges, des conseillers pédagogiques et bien plus encore. »

Dommage que la position de mère au foyer ne soit pas celle qui peut être tapée proprement sur un curriculum vitae en douze points nouveau roman.

Cela dit, si nous devions payer les mères au foyer, d’où viendrait cet argent ? Les contribuables qui déboursent pour que les mamans restent à la maison pourraient ne pas être trop satisfaits de cette nouvelle estimation de salaire !

L’année dernière a poussé les parents au bord du gouffre. Les responsabilités parentales ont augmenté à un rythme alarmant.

Les enseignants en personne, les baby-sitters, les femmes de ménage et les entraîneurs de football sont devenus un risque pour la sécurité en quelques jours, les mamans du monde entier prenant la relève.

« Le rôle de maman nécessite des compétences diversifiées qui génèrent une valeur marchande sérieuse sur le marché des talents », a déclaré Reynolds, « et avec de nouvelles demandes sur le temps de maman qui surviennent chaque jour, nous nous attendons à ce que leur valeur marchande augmente à l’avenir. L’immense dévouement et l’éthique de travail des mamans modernes ne passent pas inaperçus ou inappréciés, et nous n’avons pas du tout été surpris de l’augmentation de salaire que nous avons calculée cette année, et nous ne nous attendons pas non plus à ce que ce rythme de croissance ralentisse au cours des cinq prochaines années.

Sans la possibilité de demander une aide supplémentaire, le travail déjà difficile d’être une mère au foyer n’est devenu que plus éprouvant sur le plan émotionnel, épuisant physiquement et ingrat.

Tout le monde ne pense pas que les mères au foyer devraient être payées.

Le 6 mars 2017, WUSA 9 s’est adressé à Facebook et a demandé : « Selon Salary.com, la valeur moyenne d’une mère au foyer est de 140 102 €. Pensez-vous que c’est trop bas ou trop haut ?

« Pas quand l’enseignant moyen gagne moins de 60 000 € par an », a écrit quelqu’un, « Imaginez de multiplier cela par 30 et de devoir essayer de les éduquer. »

Il est vrai que les enseignants sont extrêmement sous-payés, surmenés et sous-estimés.

Les mères au foyer peuvent travailler à domicile, mais les commis d’épicerie, les médecins et les femmes de ménage ne le peuvent pas.

Bien que l’étude soit intéressante et amusante à penser, est-elle pratique ?

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop.